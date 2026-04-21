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主動式重押千金股 報喜
台股邁向38,000點，千金股也成為主動式台股ETF標配，目前14檔主動式台股ETF全數都有千金股配置，其中，八檔持有市值前十大千金股比重達投資組合的三分之一以上，同時也反應在近期亮眼的操作績效，推升股價漲幅。
台股市值已躋身全球第六大，千金股也成為近期盤面焦點，根據統計，市值前十大千金股包括：台積電、台達電、聯發科、台光電、智邦、奇鋐、致茂、鴻勁、緯穎及健策，全數鎖定AI半導體、晶片、伺服器、測試、散熱、網路光通等概念股。
八檔持有市值前十大千金股占比最高的主動式台股ETF，今年來漲幅領先前三名包括：主動統一台股增長（00981A）漲56.79%、主動第一金台股優漲55.60%、及主動中信台灣卓越漲48.10%；持有千金股占比最高前三名為主動復華未來50持有54.94%、主動野村台灣50持有45.97%及主動第一金台股優持有45.32%等。
主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，今、明年台股整體企業獲利持續上修，尤以AI族群營收與Q1財報展望最佳。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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