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15檔商品 填息達陣
在國際地緣衝突局勢和緩帶動，台股氣勢如虹，大盤連續兩天走揚，昨（21）日再度寫下歷史收盤新高，收在37,420點。由於17日到21日為4月台股ETF除息高峰，統計這三天，共有15檔台股ETF填息，逾95萬受益人息利雙收。
這15檔填息的台股ETF，包括群益半導體收益（00927）、新光臺灣半導體30、台新臺灣IC設計、兆豐電子高息等權、凱基台灣AI50等，4月以來漲逾兩成。
群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，市場對中東局勢最恐慌時刻已過，資金可望回歸基本面並配置長期趨勢看好領域，AI仍是市場焦點。特別在企業資本支出增加及相關應用持續落地下，長期趨勢明確，作為AI關鍵基礎的半導體產業可望持續受惠。台灣擁有完整半導體上、中、下游供應鏈，前景可期。
凱基台灣AI 50 ETF研究團隊指出，隨著各國持續投入AI基礎設施建置，半導體先進製程、AI伺服器及相關零組件供應鏈，仍是台灣接單支柱，台灣經濟中長期充滿韌性與擴張潛力。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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