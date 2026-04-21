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高股息ETF 兩頭賺 00878、00929等收盤價改寫新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

台股昨（21日）再度刷新歷史天價，有著穩健特性的台股高股息ETF也跟上創高的步伐，包含國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息等收盤價同步改寫新高，合計約274.44萬受益人息利雙收。

根據統計CMoney統計，昨日收盤創新高的台股高股息ETF有國泰永續高股息、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、統一台灣高息動能、主動國泰動能高息、中信成長高股息、群益科技高息成長、野村趨勢動能高息、台新AI優息動能、兆豐電子高息等權。

截至昨日，今年來加權報酬指數漲30.16%，其中，創高的高股息ETF如復華台灣科技優息、兆豐電子高息等權、主動國泰動能高息（今年新掛牌）、群益科技高息成長以及野村趨勢動能高息等，今年均交出超過兩成的表現，漲幅介於21.07%至24.38%間。

國泰永續高股息經理人江宇騰表示，隨著中東局勢對市場干擾鈍化，台股昨日展現強勁多頭氣勢，大盤再創新猷。此外，Google有望於本周發表新一代TPU晶片，強勢提振半導體與伺服器供應鏈氣勢，帶動國泰永續高股息核心成分股如聯發科、廣達股價同步刷新高點，也激勵這檔ETF價格創新高。

展望後市，台股即將進入年中除權息旺季，國泰永續高股息成分股中多檔AI科技股與金融權值股表現亮眼，預期將為ETF注入一定的息收動能。由於國泰永續高股息具備ESG評分與高息股雙重篩選機制，並納入獲利因子找出優質企業，成分股多具備相對的填息能力與抗震性。此時布局不僅能參與息收機會，更能透過分批進場，鎖定旺季填息行情與長期成長紅利，實現先賺資本利得、後追逐息收機會投資目標。

主動安聯台灣高息經理人廖本隆表示，面對市場波動度持續拉大，加上類股輪動周期縮短，配置上更需要置入主動與多策略的因子，現階段可留意核心高股息策略及超額報酬策略配置比重，建議逐步加碼核心高股息策略，掌握除權息旺季潛在收息機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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