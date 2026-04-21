中信009819、元大009820瞄準電力與美股 4月23日上市交易

臺灣證券交易所表示，中國信託投信募集發行的中信數據及電力（009819）ETF及元大投信募集發行的元大納斯達克精選（009820）ETF，將自4月23日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，中國信託美國數據中心及電力ETF之標的指數為「NYSE TIP數據中心及電力指數」，成分股係以美國交易所掛牌的企業為母體，運用FactSet的(RBICS)產業分類，選取營收符合數據中心、雲端技術和電力基礎設施相關產業，且通過市值與流動性檢驗等標準，選取市值較高之30檔股票，以表彰美國數據中心與電力產業具代表性企業之績效表現。

而元大那斯達克100增強成長精選ETF之標的指數為「那斯達克100增強成長指數」，成分股係以那斯達克100指數成分證券為母體，經四大成長因子之綜合分數篩選，精選綜合排名最高的前30檔股票，聚焦投資美國具備創新能力與成長潛力特性之企業。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達218檔(含被動式ETF 195檔及主動式ETF 23檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。