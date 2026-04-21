千金股行情熱 主動式台股ETF績效亮眼

台股再攻上33,700新高點，台股市值已躋身全球第六大，千金股也成為近期盤面焦點，根據CMoney資料統計，市值前十大千金股包括：台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）、台光電（2383）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、致茂（2360）、鴻勁（7769）、緯穎（6669），及健策（3653），全數鎖定AI半導體、晶片、伺服器、測試、散熱、網路光通等概念股。

千金股也成為目前市場交易熱度不斷攀升的主動式台股ETF的標配，CMoney資料統計，14檔主動式台股ETF全數都有千金股配置，其中，8檔持有市值前十大千金股的占比達整體投資組合的三分之一以上，同時也反應在近期亮眼的操作成績上。

8檔持有市值前十大千金股占比最高的主動式台股ETF，今年以來表現領先前三名包括：主動統一台股增長（00981A）漲56.79%、主動第一金台股優（00994A）漲55.60%，及主動中信台灣卓越（00995A）漲48.10%等；而持有千金股占比最高的前三名則為主動復華未來50（00991A）持有54.94%、主動野村台灣50（00985A）持有45.97%、及主動第一金台股優（00994A）持有45.32%等。

主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，今、明年台股整體企業獲利持續獲得上修，其中尤以AI相關族群在營收與第1季的財報及未來展望表現最佳，今年獲利達30%以上，AI供應鏈族群的表現幾乎全數優於市場預期。張正中進一步說明，半導體龍頭台積電公布營收及展望優於市場預期，更為整體AI產業鏈打下強心針。

法人表示，主動式台股ETF在操作策略上的彈性度高，經理人更能將整體資產配置鎖強勢產業、強勢個股，以現階段而言，市場高度追逐的焦點可能在千金股的競爭動能，更是這波主動式台股ETF能表現較大盤強勢的主因，散戶投資人如果希望參與高價千金股行情，不妨挑選績優且市價親民的主動式台股ETF，作為同享台股千金股成長動能的替代工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。