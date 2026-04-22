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母遺產存ETF⋯三年滾出第一桶金！她曝「大賺投資心法」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大學生因母親遺產投資ETF，三年間累積出人生第一桶金。他強調長期投資的重要性與耐心，並呼籲投資者忽略短期波動，專注於長期目標。記者余承翰／攝影
一名大學生因母親遺產投資ETF，三年間累積出人生第一桶金。他強調長期投資的重要性與耐心，並呼籲投資者忽略短期波動，專注於長期目標。記者余承翰／攝影

近年來股市持續向上，一名大學生在Dcard分享自己三年存股歷程，從大一開始投入市值型ETF，至今已累積人生第一桶金，並感性提到這筆資金源自母親留下的遺產，希望透過長期投資好好守住並放大資產，引發網友關注與共鳴。

原PO表示，三年前台股約在1萬8千點，如今已站上3萬7千點甚至一度逼近3萬8，直言「強到沒朋友」。當時因母親過世繼承一筆資金，原本家人建議存銀行求穩，但考量利率過低，決定自行研究股票與ETF，最終選擇將部分資金投入市值型ETF，並保留部分現金靈活運用。

他提到，這三年持續定期定額投入，即使本金不算龐大，仍在大學畢業前累積出一筆可觀資產。過程中也曾因報酬率上升產生想獲利了結的念頭，但最終仍選擇長期持有，「現在已經不會想動這些錢」，並以此作為未來購屋頭期款的目標。

此外，原PO也分享投資心法，強調長期投資需要耐心，短期波動不必過度在意，甚至建議若容易受市場影響，可以「刪掉券商APP」，避免情緒干擾決策。

網友多給予正面回饋，認為其在面對家庭變故後仍能理性規劃資產相當難得，也有人提醒應持續謹慎管理資金、避免受騙。整體討論偏向肯定長期投資與紀律的重要性，並認為在台股多頭行情下，ETF策略確實為不少新手投資人帶來穩定成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 遺產 ETF

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大盤站上高點！她的強弱勢因應策略 強勢做波段賺快錢 弱勢存股0056、00919…

近年台股市場「存股」風潮盛行，穩定領息、長期持有成為不少投資人追求穩健的共識。不過極上國際執行長陳詩慧提出不同觀點，她認為存股固然重要，但若想加速資產成長，波段投資是更有效率方式。她認為總體經濟掌握波段投資50%以上勝率，她運用實戰經驗整理出「天龍八步」金律，按部就班分析產業趨勢與財報、判斷進出場時機，有助在震盪市場中實現穩定獲利。

主動式 ETF 選股策略擴大

台股總市值大躍進，並帶動市值型ETF投資再進化，成為主動式ETF募集熱門主題。也因為相關台股主動式ETF今年來表現優於大盤吸引布局，成為投資人掌握大盤趨勢、兼顧超額投資報酬的熱門工具。

高股息ETF 兩頭賺 00878、00929等收盤價改寫新高

台股昨（21日）再度刷新歷史天價，有著穩健特性的台股高股息ETF也跟上創高的步伐，包含國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息等收盤價同步改寫新高，合計約274.44萬受益人息利雙收。

主動式重押千金股 報喜

台股邁向38,000點，千金股也成為主動式台股ETF標配，目前14檔主動式台股ETF全數都有千金股配置，其中，八檔持有市值前十大千金股比重達投資組合的三分之一以上，同時也反應在近期亮眼的操作績效，推升股價漲幅。

15檔商品 填息達陣

在國際地緣衝突局勢和緩帶動，台股氣勢如虹，大盤連續兩天走揚，昨（21）日再度寫下歷史收盤新高，收在37,420點。由於17日到21日為4月台股ETF除息高峰，統計這三天，共有15檔台股ETF填息，逾95萬受益人息利雙收。

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