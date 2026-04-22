母遺產存ETF⋯三年滾出第一桶金！她曝「大賺投資心法」

近年來股市持續向上，一名大學生在Dcard分享自己三年存股歷程，從大一開始投入市值型ETF，至今已累積人生第一桶金，並感性提到這筆資金源自母親留下的遺產，希望透過長期投資好好守住並放大資產，引發網友關注與共鳴。

原PO表示，三年前台股約在1萬8千點，如今已站上3萬7千點甚至一度逼近3萬8，直言「強到沒朋友」。當時因母親過世繼承一筆資金，原本家人建議存銀行求穩，但考量利率過低，決定自行研究股票與ETF，最終選擇將部分資金投入市值型ETF，並保留部分現金靈活運用。

他提到，這三年持續定期定額投入，即使本金不算龐大，仍在大學畢業前累積出一筆可觀資產。過程中也曾因報酬率上升產生想獲利了結的念頭，但最終仍選擇長期持有，「現在已經不會想動這些錢」，並以此作為未來購屋頭期款的目標。

此外，原PO也分享投資心法，強調長期投資需要耐心，短期波動不必過度在意，甚至建議若容易受市場影響，可以「刪掉券商APP」，避免情緒干擾決策。

網友多給予正面回饋，認為其在面對家庭變故後仍能理性規劃資產相當難得，也有人提醒應持續謹慎管理資金、避免受騙。整體討論偏向肯定長期投資與紀律的重要性，並認為在台股多頭行情下，ETF策略確實為不少新手投資人帶來穩定成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。