戰事降溫美股大反攻！009815滿手「科技七巨頭」賺翻狂彈近19%…績效輾壓標普與那指

美伊戰事趨緩，3月底市場修正落底後，觀察包括標普500、那斯達克100、彭博科技七巨頭等美股相關指數這波反彈表現，其中以彭博科技七巨頭指數表現最為強勢，波段反彈至4/20達18.85%。

標普500指數是國內多檔美股ETF所使用的追蹤指數，包括元大S&P500（00646）、富邦標普500（009814）等；那斯達克100指數則是美國科技股ETF主要參考的追蹤指數，包括富邦NASDAQ（00662）、中信NASDAQ（009800）等 彭博科技七巨頭指數表現則與科技七巨頭為核心，占比達7成的大華美國MAG7+（009815）高度相關

全球市場因戰爭風險衝擊，在3月皆出現大幅回落，但隨戰爭風險鈍化，4月股市回暖，美股全面反彈，其中最受市場矚目的AI霸主輝達更是一掃先前的低迷，一度創下連漲11個交易日的紀錄，寫下史上最長連漲紀錄。

在輝達為首的科技七巨頭強勢帶領下，各美股指數中，以彭博科技七巨頭指數反彈最多，累積上漲達到18.85%，那斯達克100指數與標普500指數則分別上漲15.84%和12.07%。

法人表示，在AI趨勢下，科技七巨頭是最具獲利能力的一群企業，在AI基礎建設、平台、應用面上全面佔據壟斷地位，成長明確、基本面扎實，是市場避險情緒淡化後，資金回流的首選。

009815持股集中於AI時代最具競爭優勢的科技七巨頭，高達7成的比重，是市面上數一數二「高純度AI」ETF，成為這波美股回漲的領頭羊，隨AI預期在今年進入落地商用階段，應用滲透率拉升，009815這類高科技巨頭比重的ETF，更有機會進一步放大報酬。

三月低點以來，MAG7指數大幅反彈18% 領先S&P500、NASDAQ100指數

資料來源：彭博 統計時間：2026/03/30-2026/04/20

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