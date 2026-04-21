快訊

要拘提柯建銘！涉過失傷害徐巧芯不出庭 審判長：囑託拘提

78歲雷洪動脊椎手術5小時病房照曝光 昔擁6妻妾今病榻只剩她

富邦媒下午4點半開重訊記者會 副總呂鈺萍說明重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

00918火速填息…拒絕左手換右手！填息率高達75%帶動掛牌3年總報酬破百

聯合新聞網／ 綜合報導
00918今日順利完成3月配息填息，創下12次除息中高達75%的填息勝率，專家建議在台股高檔震盪期可利用其高股利與高填息特性分散投資風險。圖／聯合報系資料照片
00918今日順利完成3月配息填息，創下12次除息中高達75%的填息勝率，專家建議在台股高檔震盪期可利用其高股利與高填息特性分散投資風險。圖／聯合報系資料照片

台股持續上漲，不僅成長股漲勢驚人，會配發股息的價值股亦有好表現，連帶拉抬高股息ETF表現；目前在台股原型ETF中，規模排名第十的大華優利高填息30（00918）今日收盤價已將三月的配息填息完成，12次除息後的填息紀錄高達75%。

再度證明將填息紀錄納入指數篩選因子中，讓投資人領息不是左手換右手的真實力。

專家表示，投資高股息產品的重要條件不單只有高配息，填息是更重要的條件，要簡單掌握填息紀錄，就是觀察總報酬表現。

00918掛牌三年多，已於2025年下半年達成總報酬100%的紀錄，且配息以來任一季進場並參與四次配息，都能享有總和10%的配息率。高股利率加上高填息率，因而受到投資人喜愛。

展望後市，法人預估台股將呈高檔震盪，建議投資人追求成長之餘，仍應透過高股息ETF分散投資風險，避免重押...透過股利收入減緩資產震盪，也是一種聰明理財。

00918過去配息狀況

除息日期股利股利率完成填息
2026/03/190.622.62%O
2025/12/180.5652.46%O
2025/09/180.522.27%O
2025/06/190.73.10%O
2025/03/200.73.03% 
2024/12/190.843.49% 
2024/09/190.783.21%O
2024/06/190.83.06% 
2024/03/180.72.97%O
2023/12/180.672.97%O
2023/09/180.753.46%O
2023/06/160.21.01%O

資料來源：大華銀投信，完成填息以收盤價計算，統計至2026/4/21

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息

延伸閱讀

00981A爆66萬張天量！規模詛咒的四大難關：快艇變航母恐難逃績效貼近大盤

華邦電（2344）回檔只是洗盤？他看好喊加碼：等1時機再迎上漲行情

台股改「1股1單位」卡關！券商齊反對…鄉民兩派戰翻：改完變一堆台新怎辦？

買0050怕輸、買00981A怕神話破滅？基金黑武士：主被動之爭其實只是在找安心

相關新聞

00918火速填息…拒絕左手換右手！填息率高達75%帶動掛牌3年總報酬破百

大華優利高填息30（00918）今日成功填息達75%，證明其在高股息ETF中表現優異。自掛牌以來，投資者參與四次配息的總回報率已突破100%。專家建議投資人透過高股息產品分散風險，提升資產穩定性。

買0050怕輸、買00981A怕神話破滅？基金黑武士：主被動之爭其實只是在找安心

隨著00981A的推出，投資者對主被動基金的選擇開始產生分歧，傳統的低費用被動投資信仰面臨挑戰。支持主動選股的投資人強調績效至上，而被動投資者則堅持市場的長期有效性。此次爭論反映出投資者對選擇背後深層信仰的追求。

00981A賺價差還爽領高息怎麼輸？楚狂人拆解持股結構：別只看短期績效

主動式ETF 00981A近期受到市場關注，楚狂人表示其持股結構以AI相關企業為主，並透過季配息方式提供現金流。強調績效表現是選擇依據，投資人應長期觀察而非僅看短期結果。

7成主動式台股ETF績效優於大盤 4檔漲幅突破5成

台股主動式ETF最早去年5月才掛牌，績效驚人。台股今年至4月20日止大漲27.6％，14檔主動式台股ETF平均漲幅39.21％，表現優於大盤，其中，績效前段班的4檔基金漲幅超過50％，顯示主動選股在多頭市場中的爆發力。

想要台美股雙賺加月配息？詹璇依：009814搭00878…積極版推00997A組出超強現金流

財經主持人詹璇依分享台灣及美股市場的月月配ETF組合，推薦富邦標普500（009814）搭配國泰永續高股息（00878）。詹璇依建議，透過被動與主動ETF結合，打造穩健且具現金流的投資策略。

二日完成填息再創新高 這檔 ETF 持股台積逾40%最高

美股費半指數續攀歷史新高，帶旺台股21日盤中表現繼續衝高，在股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）帶頭猛衝下，半導體類股今表現百花齊放，晶圓代工、先進封裝、記憶體族群漲勢強勁，顯示美科技股財報行情上路，資金追逐具賣鏟人特性的半導體股效應明顯，連帶激勵半導體ETF股價全數翻揚。其中，4月17日除息的新光臺灣半導體30（00904）今日午盤前攻高到33.18元創歷史新高，並在盤中完成填息；00904這次僅兩個交易日完成填息，參與此次除息的投資人，將在5月8日領息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。