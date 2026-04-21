00918火速填息…拒絕左手換右手！填息率高達75%帶動掛牌3年總報酬破百
台股持續上漲，不僅成長股漲勢驚人，會配發股息的價值股亦有好表現，連帶拉抬高股息ETF表現；目前在台股原型ETF中，規模排名第十的大華優利高填息30（00918）今日收盤價已將三月的配息填息完成，12次除息後的填息紀錄高達75%。
再度證明將填息紀錄納入指數篩選因子中，讓投資人領息不是左手換右手的真實力。
專家表示，投資高股息產品的重要條件不單只有高配息，填息是更重要的條件，要簡單掌握填息紀錄，就是觀察總報酬表現。
00918掛牌三年多，已於2025年下半年達成總報酬100%的紀錄，且配息以來任一季進場並參與四次配息，都能享有總和10%的配息率。高股利率加上高填息率，因而受到投資人喜愛。
展望後市，法人預估台股將呈高檔震盪，建議投資人追求成長之餘，仍應透過高股息ETF分散投資風險，避免重押...透過股利收入減緩資產震盪，也是一種聰明理財。
00918過去配息狀況
|除息日期
|股利
|股利率
|完成填息
|2026/03/19
|0.62
|2.62%
|O
|2025/12/18
|0.565
|2.46%
|O
|2025/09/18
|0.52
|2.27%
|O
|2025/06/19
|0.7
|3.10%
|O
|2025/03/20
|0.7
|3.03%
|2024/12/19
|0.84
|3.49%
|2024/09/19
|0.78
|3.21%
|O
|2024/06/19
|0.8
|3.06%
|2024/03/18
|0.7
|2.97%
|O
|2023/12/18
|0.67
|2.97%
|O
|2023/09/18
|0.75
|3.46%
|O
|2023/06/16
|0.2
|1.01%
|O
資料來源：大華銀投信，完成填息以收盤價計算，統計至2026/4/21
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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