00918火速填息…拒絕左手換右手！填息率高達75%帶動掛牌3年總報酬破百

台股持續上漲，不僅成長股漲勢驚人，會配發股息的價值股亦有好表現，連帶拉抬高股息ETF表現；目前在台股原型ETF中，規模排名第十的大華優利高填息30（00918）今日收盤價已將三月的配息填息完成，12次除息後的填息紀錄高達75%。

再度證明將填息紀錄納入指數篩選因子中，讓投資人領息不是左手換右手的真實力。

專家表示，投資高股息產品的重要條件不單只有高配息，填息是更重要的條件，要簡單掌握填息紀錄，就是觀察總報酬表現。

00918掛牌三年多，已於2025年下半年達成總報酬100%的紀錄，且配息以來任一季進場並參與四次配息，都能享有總和10%的配息率。高股利率加上高填息率，因而受到投資人喜愛。

展望後市，法人預估台股將呈高檔震盪，建議投資人追求成長之餘，仍應透過高股息ETF分散投資風險，避免重押...透過股利收入減緩資產震盪，也是一種聰明理財。

00918過去配息狀況

除息日期 股利 股利率 完成填息 2026/03/19 0.62 2.62% O 2025/12/18 0.565 2.46% O 2025/09/18 0.52 2.27% O 2025/06/19 0.7 3.10% O 2025/03/20 0.7 3.03% 2024/12/19 0.84 3.49% 2024/09/19 0.78 3.21% O 2024/06/19 0.8 3.06% 2024/03/18 0.7 2.97% O 2023/12/18 0.67 2.97% O 2023/09/18 0.75 3.46% O 2023/06/16 0.2 1.01% O

資料來源：大華銀投信，完成填息以收盤價計算，統計至2026/4/21

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。