買0050怕輸、買00981A怕神話破滅？基金黑武士：主被動之爭其實只是在找安心

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聯合新聞網／ 基金黑武士
00981A帶來的績效衝擊與0050的低費用信仰之爭，達人點破這其實是兩種投資敘事的邏輯衝突。記者陳正興／攝影
00981A帶來的績效衝擊與0050的低費用信仰之爭，達人點破這其實是兩種投資敘事的邏輯衝突。記者陳正興／攝影

元大台灣50（0050）信仰大崩壞？曾說「低費用率至上」的人，現在是不是都在偷買主動統一台股增長（00981A）？

曾幾何時，只要有人問「我現在想投資該怎麼選擇？」大家的推薦絕對是整齊劃一：「0050、富邦台50（006208）」的唯一信仰。

那時候的風氣是

「你以為你能贏市場？」

「選股是徒勞的」

「低費用率才是王道」

要是誰敢提主動選股，就會被狂笑說...

「你能打敗大盤嗎？」

「手續費扣一扣你還剩什麼？」

但這一切的風氣，在00981A 出現了後，堪比羂索吸收真人之後的無為轉變，將投資人進行了靈魂大改造。

當初那些強調幾趴費用率差距的人，原本的堅持似乎都變得很尷尬。

正統被動教派

1. 市場長期有效率

2. 沒有人可以穩定打敗市場

3. 成本，是唯一可控的勝率來源

績效至上教派

1. 市場不可能永遠有效率

2. 有人就是能選股、調整、超越

3. 重點不是便宜，是「值不值得」

「這是其實一場信仰邏輯的衝突」

其實雙方都沒錯，錯的是我們都想只用一套邏輯解釋全世界。

0050的核心是Beta（追求大盤報酬）；適合不想動腦、追求跟隨指數經濟成長的人

00981A的核心是Alpha（追求超額報酬）；適合發現機會，願意付費請專家幫你選股的人

但，問題來了...

如果主動投資真的能長期贏，過去十年那些「費用至上論」算什麼？

如果被動投資才是真理，為什麼一檔新產品可以動搖整個市場信仰？

多數人，其實不是在投資,是在找「讓自己安心的敘事」...

有人用「低費用」說服自己不會輸
有人用「高績效」說服自己正在贏

但兩邊都忽略一件事：

你承擔的，從來不是報酬或費用，而是「選錯邊」的代價。

買0050的人，最怕的是，市場真的被少數人打敗

買00981A的人，擔心的是，這一切只是短期神話

所以現在網路上的交戰，本質不是誰對誰錯，而是大家為了自己個信仰而戰。

最後的最後，我只想用一個問題，讓大家好好的細品與思考

問：「粗麵和細麵的差異是什麼？」
答：「細麵是比較細的麵，而粗麵是…當你不想吃飯時可以粗麵。」

◎感謝 基金黑武士 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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