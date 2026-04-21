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00981A賺價差還爽領高息怎麼輸？楚狂人拆解持股結構：別只看短期績效

聯合新聞網／ 玩股網
楚狂人分析主動式ETF00981A具備重倉AI供應鏈與季配息轉化現金流兩大優勢，但也提醒投資人勿僅憑短期績效與配息表現作為買進的唯一依據。記者陳正興／攝影
楚狂人分析主動式ETF00981A具備重倉AI供應鏈與季配息轉化現金流兩大優勢，但也提醒投資人勿僅憑短期績效與配息表現作為買進的唯一依據。記者陳正興／攝影

＊原影音時間為3月15日

楚狂人在影音中指出，近期市場對主動式ETF主動統一台股增長（00981A）的討論度明顯升溫，甚至有不少媒體聚焦在「成長型ETF也能提供高配息」的特性，讓部分投資人開始思考，高股息ETF是否仍具吸引力。

不過他強調，關鍵仍在於績效表現，因為主動式ETF與被動式ETF在操作邏輯上本就不同。

第一個亮點：持股結構

特別是AI相關族群的布局。他指出，從成分股來看，包括台積電、奇鋐、智邦、微影、台達電等，皆屬AI供應鏈的重要公司，涵蓋既有大型AI企業與新興成長標的。

他也提到，根據最新基金報告，操盤團隊目前的投資重點明確放在AI相關技術上，若投資人本身看好AI產業發展，這樣的配置會較具吸引力。

第二個亮點：配息結構

楚狂人表示，00981A本質上仍是以價差為核心，但透過季配息機制，將部分資本利得轉為現金發放，讓投資人不需要自行賣股變現，也能取得現金流。

這樣的設計對於有現金需求的投資人而言，具有一定便利性。

不過他也提醒，這樣的配息方式是否會對長期績效造成影響，仍需要時間觀察；由於主動式ETF本身仰賴操盤策略與市場節奏，未來表現仍須持續追蹤，而不能僅以短期績效或配息表現作為唯一判斷依據。

◎本文獲「玩股網」授權改寫，原出處

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 ETF 季配息 主動式

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