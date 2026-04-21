7成主動式台股ETF績效優於大盤 4檔漲幅突破5成

台股主動式ETF最早去年5月才掛牌，績效驚人。台股今年至4月20日止大漲27.6％，14檔主動式台股ETF平均漲幅39.21％，表現優於大盤，其中，績效前段班的4檔基金漲幅超過50％，顯示主動選股在多頭市場中的爆發力。

今年截至4月20日，漲幅超過50％主動式台股ETF排名依序為：00992A上漲60.98％、00981A上漲56.79％、00994A上漲55.6％、00987A上漲53.31％，排名第5的00995上漲48.1％，漲幅也接近5成。

市場法人表示，主動式台股ETF能因應市場而主動靈活選股策略的優勢，建議投資人在投資組合中納入台股主動式ETF能協助減少自行選股和持股調整的研究壓力與時間，並掌握超額報酬機會。

主動群益科技創新經理人陳朝政表示，台股目前技術面偏多，市場資金充沛，進場意願強；而中東戰事出現談判訊號，地緣政治降溫，油價與通膨壓力可望緩和，全球資金回流風險資產。

同時，AI需求持續暢旺，陳朝政表示，台股盤面上AI伺服器及零組件族群表現強勢，目前首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，看好以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器、光通訊等規格升級族群；非AI產業則可留意軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。