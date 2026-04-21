想要台美股雙賺加月配息？詹璇依：009814搭00878…積極版推00997A組出超強現金流

財經主持人詹璇依在影音中表示，先前曾分享過如何自行組出「月月配ETF」，這次則是應觀眾敲碗，進一步整理在台灣發行、可參與美股市場的月月配ETF組合。

她指出，2026年市場波動加大，若投資人希望增加現金流，可以透過被動式與主動式ETF的搭配，嘗試組出自己的月月配組合。

她說，一開始在整理相關標的時，確實覺得難度不低，因為美股公司大多偏向將盈餘投入成長，原本就不是特別強調股息發放，因此若想找出既投資美股、又有配息機制的ETF，選項相對有限。

不過她也提到，過去台灣發行、投資美股的ETF，大多以年配或半年配為主，但近來新發行的主動式ETF，已有季配息設計，另外也有追蹤標普500指數的被動ETF採季配息，對於有現金流需求的投資人來說，選擇已比過去更多。

在被動式ETF部分，她先點名富邦標普500（009814），指出該檔追蹤標普500指數，與00646同樣都是追蹤標普500，但差別在於00646雖然標榜年配息，上市以來卻從未配息，而009814則有季配息機制。

她認為，標普500可視為美國經濟的縮影，涵蓋美國500大企業，具備分散風險的優勢，適合重視分散配置的投資人。

同步比較元大S&P500（00646）、永豐美國500大（00858）、復華S&P500成長（00924）、統一美國50（009811）、貝萊德標普卓越50（009813）與009814等標的，指出有些偏向完整追蹤標普500，有些則聚焦標普500中的成長股，或進一步濃縮為最強的50檔個股，投資人可依據自己對成長性、集中度與配息頻率的需求來選擇。

至於主動式ETF，她提到主動群益美國增長（00997A）採取所謂「黃金333」配置，也就是三分之一布局科技七巨頭，三分之一配置那斯達克100中成長性較強的標的，另三分之一則尋找可望受惠AI題材、但不一定局限於科技產業的公司，可能擴及金融或生技等產業。

她認為，這類產品雖以AI為核心概念，但並不只是單押AI，而是同時布局大型成長股與具潛力的新星股。

她也比較主動中信ARK創新（00983A）、主動統一全球創新（00988A）、主動摩根美國科技（00989A）、主動元大AI新經濟（00990A）與00997A等多檔海外主動式ETF，認為各檔產品雖都屬海外或美股主動選股，但策略差異明顯，例如00983A偏向押注顛覆式創新、波動較大，00988A截至三月中旬漲幅居前，00990A則更聚焦AI上下游，而00989A與00997A相對更偏穩健，投資人仍應回到自身需求判斷。

在月月配組合方面，詹璇依也提出兩種搭配思路。

若是偏好被動式配置，她建議可用009814搭配國泰永續高股息（00878）與玉山市值動能50（009803），兼顧美股市值型、台股市值型與高股息需求 若是想追求較高超額報酬、也能承受較高波動，則可考慮主動式版本，例如以00997A搭配主動群益台灣強棒（00982A），再依個人偏好於00989A與00981A之間選擇，組成台股與美股兼具的主動式月月配組合

她強調，若投資人原本已持有不少被動式ETF，也不代表一定要全面轉向主動式，而是可以挪出部分資金嘗試，透過實際投資感受自己的節奏與偏好，再決定未來資金配置方向。

她最後表示，投資不是選邊站，也不是非得在主動與被動之間二選一，而是要讓自己慢慢進場，用真金白銀實際參與，才能知道哪一種策略更適合自己，進而找到屬於自己的投資答案。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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