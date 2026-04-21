快訊

台韓股同噴新高 為何外資更愛台灣？專家點出半導體鏈1優勢狠贏南韓

打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

用這招就可讓子女直接繼承阿公遺產？專家：誤會大了

聽新聞
0:00 / 0:00

想要台美股雙賺加月配息？詹璇依：009814搭00878…積極版推00997A組出超強現金流

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
詹璇依分享兩套台美股月配息神組合，穩健被動型可選009814搭配00878與009803，積極主動型則推薦00997A搭配00982A及00981A，助投資人輕鬆打造超強現金流。中央社
詹璇依分享兩套台美股月配息神組合，穩健被動型可選009814搭配00878與009803，積極主動型則推薦00997A搭配00982A及00981A，助投資人輕鬆打造超強現金流。中央社

財經主持人詹璇依在影音中表示，先前曾分享過如何自行組出「月月配ETF」，這次則是應觀眾敲碗，進一步整理在台灣發行、可參與美股市場的月月配ETF組合。

她指出，2026年市場波動加大，若投資人希望增加現金流，可以透過被動式與主動式ETF的搭配，嘗試組出自己的月月配組合。

她說，一開始在整理相關標的時，確實覺得難度不低，因為美股公司大多偏向將盈餘投入成長，原本就不是特別強調股息發放，因此若想找出既投資美股、又有配息機制的ETF，選項相對有限。

不過她也提到，過去台灣發行、投資美股的ETF，大多以年配或半年配為主，但近來新發行的主動式ETF，已有季配息設計，另外也有追蹤標普500指數的被動ETF採季配息，對於有現金流需求的投資人來說，選擇已比過去更多。

在被動式ETF部分，她先點名富邦標普500（009814），指出該檔追蹤標普500指數，與00646同樣都是追蹤標普500，但差別在於00646雖然標榜年配息，上市以來卻從未配息，而009814則有季配息機制。

她認為，標普500可視為美國經濟的縮影，涵蓋美國500大企業，具備分散風險的優勢，適合重視分散配置的投資人。

同步比較元大S&P500（00646）、永豐美國500大（00858）、復華S&P500成長（00924）、統一美國50（009811）、貝萊德標普卓越50（009813）與009814等標的，指出有些偏向完整追蹤標普500，有些則聚焦標普500中的成長股，或進一步濃縮為最強的50檔個股，投資人可依據自己對成長性、集中度與配息頻率的需求來選擇。

至於主動式ETF，她提到主動群益美國增長（00997A）採取所謂「黃金333」配置，也就是三分之一布局科技七巨頭，三分之一配置那斯達克100中成長性較強的標的，另三分之一則尋找可望受惠AI題材、但不一定局限於科技產業的公司，可能擴及金融或生技等產業。

她認為，這類產品雖以AI為核心概念，但並不只是單押AI，而是同時布局大型成長股與具潛力的新星股。

她也比較主動中信ARK創新（00983A）、主動統一全球創新（00988A）、主動摩根美國科技（00989A）、主動元大AI新經濟（00990A）與00997A等多檔海外主動式ETF，認為各檔產品雖都屬海外或美股主動選股，但策略差異明顯，例如00983A偏向押注顛覆式創新、波動較大，00988A截至三月中旬漲幅居前，00990A則更聚焦AI上下游，而00989A與00997A相對更偏穩健，投資人仍應回到自身需求判斷。

在月月配組合方面，詹璇依也提出兩種搭配思路。

若是偏好被動式配置，她建議可用009814搭配國泰永續高股息（00878）與玉山市值動能50（009803），兼顧美股市值型、台股市值型與高股息需求

若是想追求較高超額報酬、也能承受較高波動，則可考慮主動式版本，例如以00997A搭配主動群益台灣強棒（00982A），再依個人偏好於00989A與00981A之間選擇，組成台股與美股兼具的主動式月月配組合

她強調，若投資人原本已持有不少被動式ETF，也不代表一定要全面轉向主動式，而是可以挪出部分資金嘗試，透過實際投資感受自己的節奏與偏好，再決定未來資金配置方向。

她最後表示，投資不是選邊站，也不是非得在主動與被動之間二選一，而是要讓自己慢慢進場，用真金白銀實際參與，才能知道哪一種策略更適合自己，進而找到屬於自己的投資答案。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009814富邦標普500 009803保德信市值動能50 00988A統一全球創新主動式ETF 00989A主動摩根美國科技 00982A主動群益台灣強棒 00981A主動統一台股增長 00990A主動元大AI新經濟 00983A中國信託ARK創新主動式ETF 00997A主動群益美國增長

詹璇依 基金小姐姐

追蹤

延伸閱讀

00935績效贏過所有主動型ETF！講真話被酸…股添樂曝當前飆漲盲點

00981A第1張主動ETF入手！知美親揭加碼心法：帳面先賺2千

正二該換成00981A、00992A？見主動ETF飆漲心動…網勸退：標準FOMO韭菜

006208有5張就勝過其餘90％股東！懶錢包：即便分割恐也難縮小與0050規模差距

相關新聞

想要台美股雙賺加月配息？詹璇依：009814搭00878…積極版推00997A組出超強現金流

財經主持人詹璇依分享台灣及美股市場的月月配ETF組合，推薦富邦標普500（009814）搭配國泰永續高股息（00878）。詹璇依建議，透過被動與主動ETF結合，打造穩健且具現金流的投資策略。

006208有5張就勝過其餘90％股東！懶錢包：即便分割恐也難縮小與0050規模差距

台股市場在2026年持續展現強勁動能，市值型ETF成為小資族轉向財富自由的首選標的。 財經YouTuber「懶錢包Lazy Wallet」於最新影音中，針對擁有超過68萬股東、規模突破3,500億元的指標性ETF富邦台50（006208）進行深度數據拆解。

正二該換成00981A、00992A？見主動ETF飆漲心動…網勸退：標準FOMO韭菜

隨著主動式ETF近期表現強勁，投資人開始思考是否應將正二（槓桿ETF）轉換為如00981A、00992A等主動產品，試圖提高報酬。網友對此意見分歧，一派支持分散投資，一派則警告此為典型FOMO心態，提醒風險。

00981A第1張主動ETF入手！知美親揭加碼心法：帳面先賺2千

知美近日首度入手主動ETF00981A，共購買5張，投入成本12萬7550元，帳面獲利2171元，報酬率1.70%。作為被動投資者，她計劃於市場低迷時不定期加碼，進一步探索主動投資的潛力。

00935績效贏過所有主動型ETF！講真話被酸…股添樂曝當前飆漲盲點

野村臺灣新科技50（00935）的績效超越所有主動型ETF，引發網友熱議。股添樂指出，近期台積電相關供應鏈股票表現活躍，但市場主流不穩定時，主動型ETF能否持續打敗大盤仍待考驗。

009816三月費用率僅0.01％超省？哆啦王「這時間點」才是見真章

凱基台灣TOP 50（009816）3月費用率僅0.01％，顯示出每季換股成本已基本完成，且交易成本低。真正的換股成本則需等至5月揭露，投資者需持續關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。