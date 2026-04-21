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14檔主動式台股 ETF 今年來平均漲幅39.21%勝大盤 這檔大漲60.98%居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
14檔主動式台股ETF與大盤績效表現。（資料來源:CMONEY、2026/4/20）
14檔主動式台股ETF與大盤績效表現。（資料來源:CMONEY、2026/4/20）

台股大盤指數20日上漲0.42%收盤，但統計主動式台股ETF 單日漲幅全數勝過大盤，其中最高單日漲幅為主動群益科技創新（00992A），上漲4.48%表現亮麗，今年來表現來看，14檔平均漲幅為39.21%打敗大盤的27.6%，再以單檔表現來看，主動群益科技創新今年來上漲60.98%漲幅居冠，也是唯一一檔漲幅逾6成的主動式台股ETF。

市場法人表示，主動式台股ETF能因應市場而主動靈活選股策略的優勢，是現階段介入台股的靈活投資選擇。建議投資人在投資組合中納入台股主動式ETF能協助減少自行選股和持股調整的研究壓力與時間，並掌握超額報酬機會。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，主動選股策略更彰顯台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性，在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

主動群益科技創新經理人陳朝政強調，台股目前技術面偏多，市場資金充沛，進場意願強；中東戰事出現談判訊號，地緣政治降溫，油價與通膨壓力可望緩和，全球資金回流風險資產。加上人工智慧需求持續暢旺，特別是AI伺服器及零組件族群表現強勢，目前首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，看好以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器、光通訊等規格升級族群；非AI產業則可留意軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 ETF 台股

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