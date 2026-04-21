正二該換成00981A、00992A？見主動ETF飆漲心動…網勸退：標準FOMO韭菜

隨著主動式ETF近期表現亮眼，有投資人開始動念，是否該把原本持有的正二（槓桿ETF）轉換成主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）等主動產品，試圖放大下半年績效。不過貼文一出，網友討論迅速分成兩派，甚至有人直指，這其實不是策略問題，而是典型的「FOMO心態」。

原PO表示，觀察到主動ETF近期走勢強勁，加上認為台積電權重過高、未來指數上攻空間有限，因此考慮從正二轉往主動ETF，希望提升報酬；不過他也坦言，回測發現正二績效其實並沒有輸，開始猶豫是否應該維持Buy and Hold策略，還是順勢換股操作。

部分網友認同分散策略，認為不必「全換」，而是讓兩者並行，像是「我的話是舊的不動，新資金過去」、「正二不動。新的買主動」、「兩者並行沒衝突」、「我覺得兩個都要買吧」也有人從市場結構切入，「去年做權值股跟指數 今年還真的得做個股」、「主動型好處是 如果真的台積狀況不佳時候 好的經理人可以很快做調整吧」。

另一派則強烈反對追高換股，認為這就是典型情緒操作，像是「這叫做FOMO」、「想買的時候有100種理由 說穿了不就是FOMO」、「跳來跳去，結果會錯過每一支股的漲幅」、「沒輸你就別換」，也有人提醒風險差異，「主動很吃經理人」、「981a現在太多沖仔 溢價太多」、「正2留著啊」。甚至直接點破市場節奏，「等到台G開始動你又要上來發一篇了」、「噴到溢價然後心癢想跳進去 標準韭菜心態」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。