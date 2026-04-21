00981A第1張主動ETF入手！知美親揭加碼心法：帳面先賺2千

＊原文發文時間為4月20日

我的第1張主動統一台股增長（00981A）

知美身為5-6年的被動投資人，長期持有市值型ETF元大台灣50（0050）、高股息ETF國泰永續高股息（00878），每個月定期定額「0050追求資產成長」，每個月定期定股「00878追求資產現金流」。「被動投資」的優勢很明確，就是讓投資這件複雜的事情簡單化，但是缺點也很明顯，就是沒有什麼機會創造超越大盤的超額報酬。

「核心配置」+「衛星配置」，相信你一定或多或少聽過這樣子的投資方式，知美的「核心配置」很明顯，就是透過被動投資「市值型+高股息」，讓資產隨著時間成長、讓現金流隨著時間越來越多，但是知美的「衛星配置」遲遲沒有一個簡單且具有高效率的做法。

因為知美的本業工作是很忙碌的竹科工程師，下班後往往已經沒有時間繼續研究公司財報，出社會後也沒有接觸過共同基金，導致「衛星配置」這塊往往都是憑感覺隨便買。

最近一年，台股主動式ETF陸續推出，因為主要是由經理人加上投資團隊幫忙研究財報，所以有機會找到正在高度成長中的企業，獲得超越市場的超額報酬，當然也有機會選錯股票跑輸大盤...

但隨著最近一年主動式ETF績效表現亮眼，知美也從原本的觀望角度，慢慢變成理解並想要嘗試加入，這一個禮拜，知美總共買下5張00981A，當作「衛星配置」的其中一環，未來將會採取「不定期不定額」的方式，在台股大跌或是獲得閒錢的時候加碼，希望透過主動式ETF的特性，參與更多企業的成長，並且將研究股票的時間省下來拿去賺更多錢。

當然，知美目前仍然是以「被動為主、主動為輔」，只是未來不再過度排斥主動投資，而是多多嘗試了解哪一種方式更適合自己！

知美目前不定期不定額買下00981A

00981A持有張數：5張0000股

總投入成本：12萬7550元

帳面總報酬：+2171元

總領現金股利：0元

含息總報酬率：1.70%

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。