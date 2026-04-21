00935績效贏過所有主動型ETF！講真話被酸…股添樂曝當前飆漲盲點

上禮拜我發一篇文提到，截至上周四，其實野村臺灣新科技50（00935）績效是贏過所有主動型ETF的。

不曉得這個論點是不是戳到某些人心裡最軟的一塊，留言板好多則留言在噴我。

這麼說吧，最近一段時間主動型ETF在噴什麼?

不就是因為台積電（2330）之外的相關供應鏈股票表現更活躍嗎？

別說主動型ETF，稍微會選股的就知道，這段期間你要找出一周漲10%、一個月漲20%、一季漲30%甚至更高的股票，真的是不難。

而主動型ETF目標是追求市場超額報酬，當然買的也是這批股票。所以最近每一檔主動ETF績效都很猛，也把元大台灣50（0050）甩在身後。

但這種行情會天天有嗎？你能期望這批台積電相關供應鏈，永遠都是主流、能持續擊敗大盤嗎？

真正的考驗在於，如果當一個市場「主流」不明顯時，這些主動型ETF要如何透過投資組合來擊敗大盤。

看到這裡，也許你會反駁我：「那到時候再賣掉就好了啊，又不是打算存股死抱不放？」

那好吧，我也沒什麼好說的。

對了，能不能報一下要買哪一隻？

自己選股有夠累的啦！哭啊

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