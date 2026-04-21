009816三月費用率僅0.01％超省？哆啦王「這時間點」才是見真章

凱基台灣TOP 50（009816）的3月費用率出來了，是0.01%（主要是反映經保費），看到一些愛好者出來說，009816果然費用低，2月果然只是因為建倉成本才高。

但這應該搞錯重點了，3月只有0.01%代表一件事，就是每季動能換股已經換完了（剛查了一下每日持股變化 的確主要是在2/26-2/27換的） 所以三月沒什麼交易成本。

所以真正要能確定一年四次換股的成本大概多高 ，就要等5月的換股了吧（6月揭露）

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