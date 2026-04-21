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00981A外資賣超是落跑？揭密「套利真相」：規模越賣越大...假出貨真補貨

聯合新聞網／ 柴柴的理財小天地
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

外資法人賣超第二名是00981A！柴柴輝哥開講：別被外資賣超嚇到了！看懂ETF的套利真相！

很多人看到盤後數據顯示外資賣超00981A，就開始擔心法人是不是要撤退了？其實，看籌碼不能只看表面，魔鬼藏在細節裡！

這種現象通常是市場套利 的結果。當市場買氣太旺導致ETF出現溢價（市價高於淨值），法人會同步進行兩手策略：首先向投信申請申購新份額（這不會顯現在買賣超數據），然後在股市賣出持份，賺取溢價差。

換句話說，外資帳面上在賣，其實另一手正忙著申購補貨呢！ 這類操作是為了平抑溢價，讓價格回歸淨值，就是有套利空間，而非看壞前景。

這個如何驗證？看基金規模就知道，賣超那麼多，結果基金規模還成長，越賣結果持有部位反而多。

輝哥常說，我們做投資是為了讓生活更悠哉。看懂數據背後的邏輯，你就不會被短線的籌碼波動弄得心慌意亂。與其盯著法人的短線套利，不如專注產業的長線成長紅利。

認同觀點，記得幫輝哥點個讚，分享給更多人知道！不要被誤導了。

◎感謝 柴柴的理財小天地 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 外資

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