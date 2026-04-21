海外股票 ETF 受益人重回200萬再創高 美股 ETF 人氣最旺

儘管中東局勢發展仍未完全明朗，不過近期在美伊暫停交火兩周、荷莫茲海峽重開等訊息激勵下，市場評估最為恐慌的時刻已過，投資情緒好轉之下，帶動全球主要股市表現，連帶海外股票ETF也吸引投資人買進。

統計近一周投信發行海外股票ETF受益人變化，根據集保中心最新數據，繼先前一周總人數跌破200萬人至197萬人，近一周人數再度回升至200萬大關之上，周增39,921人，來到2,011,367人，寫下歷史新高；從單檔產品來看，近一周又以甫掛牌上市的00997A主動群益美國增長增加49,281人最多。此外，進一步分析不同投資區域的海外股票ETF受益人數，也以美股ETF人數最多，合計975,179人。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，ETF投資熱度持續，隨著投資人對ETF產品熟悉度大為提升，產品選擇範圍也自台股ETF延伸至海外ETF，加上投信發行的海外股票ETF類型與投資區域多元，正能滿足投資人資產配置需求。值得一提的是，自台灣2025年發展主動式ETF以來，主動式海外股票ETF也同樣受到市場矚目，其中，美股因是台灣人最為熟稔，也是最重要的國際股市，雖然今年來受到國際地緣政治影響而波動頻頻，但在基本面與題材面支持下，仍持續創高，投資人可透過主動式美股ETF來參與，既把握美股多元產業增長行情，也能憑藉主動式ETF得以靈活調整持股的特性來應對市況變化。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，隨著市場恐慌情緒降溫，投資焦點重新回歸基本面。就美股來看，經濟表現保持穩健，第1季企業財報繳出雙位數增長，而近日陸續公布的第2季財報也有望延續強勁增長態勢，有助進一步鞏固基本面支撐，為股市表現增添動能，惟在投資布局方面，考量國際地緣政治的風吹草動仍可能左右市場情緒，故仍建議採主動操作，因應市況靈活調整配置。在AI產業持續成長下，據稀缺性的關鍵零組件，像是記憶體與硬碟、光通訊等類股值得關注，並可搭配軟體、電力與航太等族群，以兼顧投組多元性與成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。