00981A績效太狂！經理人陳釧瑤網封「台版彼得林區」…敲碗求組後援會

近期台股主動式ETF市場熱度破表，其中主動統一台股增長（00981A）熱度最高，連帶讓背後的操盤靈魂人物經理陳釧瑤，成社群平台Threads上的超人氣焦點！不同於傳統基金經理人給人距離感的專業形象，陳釧瑤憑藉著強悍的操盤實力，意外在網路上掀起一陣旋風，引發大批股民瘋狂討論與朝聖。

翻開Threads上的熱門串文，可以發現股民對瑤姐的崇拜已經達到神人級別，甚至給出極高的財經界評價。

00981A的超強績效表現，網友們絲毫不吝嗇讚美之詞，直接狂讚「瑤姐根本彼得林區」，將她與華爾街傳奇基金經理人彼得林區相提並論，顯示出投資人對她選股眼光與主動操盤功力的絕對肯定。

這股崇拜熱潮不僅停留在績效討論，更直接演變成粉絲追星模式，留言區中不僅有股民霸氣封她為「台灣股后」與「台股話事人」，甚至有狂熱粉絲敲碗狂問「瑤姐後援會什麼時候成立」。

回歸到投資績效的本質，多數網友對她的實力依然心服口服，更多粉絲更直接給予她「股海明燈」的稱號，投資人認為跟著瑤姐的操盤方向，就像是在茫茫股海中找到了能安心獲利的指引。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。