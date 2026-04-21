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00981A爆66萬張天量！規模詛咒的四大難關：快艇變航母恐難逃績效貼近大盤

聯合新聞網／ 綜合報導
00981A爆出66萬張天量且規模高達1535億元，但龐大資金量體將帶來流動性與法規等四大操作難關。記者余承翰／攝影
00981A爆出66萬張天量且規模高達1535億元，但龐大資金量體將帶來流動性與法規等四大操作難關。記者余承翰／攝影

台股昨（20）日上演換手秀，儘管權王台積電（2330）尾盤急殺翻黑，但盤面熱度不減，資金正從單一權值全面擴散至全能AI供應鏈。

盤面最驚人的焦點在於成交量榜首由主動型ETF主動統一台股增長（00981A）以66萬張新天量奪下，連同第二名的主動群益科技創新(00992A)，顯示在指數創高震盪之際，投資人棄傳統選股，轉向由經理人代操的主動型產品尋求超越大盤的超額報酬；00981A成立不到一年，規模已達1535億元，成功擠進市場第六名。

00981A資產規模在短時間內暴增至1535億元，經理人也開始面臨所謂的「規模詛咒」；主動式ETF在小規模時能像快艇般靈活穿梭，精準狙擊具備爆發力的中小型創新股來創造超額報酬，但當規模膨脹成重型航空母艦後，龐大的資金量體反而會嚴重限制操作靈活度，帶來四大操作難關。

1.市場衝擊成本與流動性問題

當ETF規模高達千億級別，經理人若看好某檔股票並決定建倉，龐大買盤會直接推升股價，導致越買越貴。

反之在獲利了結或停損倒貨時，也會造成股價急跌形成嚴重滑價，等於經理人自己的部位在左右市場價格，進出都容易受傷。

2.法規限制與每日透明揭露帶來的狙擊風險

為控管風險，單一基金持有單一公司股份通常不得超過10%，這讓龐大資金難以透過買進中小型股拉抬整體績效。

加上台灣規定主動式ETF必須每日全透明揭露持股，一旦經理人發掘出潛力飆股並初步建倉，隔天名單曝光便會引來市場熱錢蜂擁跟單，不僅大幅推升後續建倉成本，也容易在出場時引發多殺多。

3.被迫稀釋投資想法與風格飄移

優秀經理人通常只有少數最有把握的高潛力標的，但受限於中小型股的市場胃納量根本吃不下龐大資金，經理人被迫將源源不絕的申購資金大量填入流動性極佳的大型權值股中。

將恐導致基金走勢越來越貼近大盤指數，失去當初尋找隱藏飆股的策略亮點，難以重現初期的飆升爆發力。

4.現金拖累效應

當經理人認為市場過熱或暫時找不到合適的投資標的時，龐大的資金若無法順利建倉，就只能以現金的形式閒置在基金帳戶中。

在多頭市場的格局裡，過高的現金水位將會大幅拖累整體的投資報酬率，成為侵蝕績效的隱形殺手。

00981A的爆發性成長規模巨獸成形後，真正的考驗才正要開始...靈活快艇能否在法規與流動性的重重枷鎖下，成功轉型為穩健前行的航空母艦，將是未來市場關注的最大焦點；投資人驚嘆其驚人成交量之餘，或許更該冷靜觀察經理人如何化解規模詛咒，再決定是否要上車？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 ETF 2330台積電 00992A主動群益科技創新 主動式

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