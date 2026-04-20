快訊

剴剴案社工為何被判有罪？律師指關鍵是保證人地位 但對法官1見解意外

偏「強聖嬰」機率增 颱風有發展為「高強度系統」潛勢

聽新聞
0:00 / 0:00

瀚亞環球增長 攻防一體

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

瀚亞投信總經理鄭立元指出，美國總統川普上台以後，金融市場波動性加大已經成為常態，考驗投資人資產配置的能力。

現在投資工具非常多，尤其是ETF，台灣市場已有超過330檔ETF發行，全球ETF更高達1.2萬檔，反而讓投資人面臨選擇障礙。因此瀚亞投信打造「攻防一體」的瀚亞環球增長ETF組合基金，適合投資人做為核心配置。

鄭立元說明，「攻」指的是以成長為核心，包括台股、全球股債ETF。「防」指的是防禦力，多元配置與風險控制。

瀚亞環球增長ETF組合基金是台灣市場首檔台股配置比例達三成的平衡型基金，具備高度稀有性。基金配置結合三成台股ETF（含主被動式台股ETF），同時投資於具長期成長趨勢的產業與主題式ETF，有助於強化投資組合的整體成長動能。

其中環球股、債ETF的占比會大於六成，槓桿反向ETF＋原物料ETF比重不會超過一成。

值得注意的是，該基金配息的部分不包含台股ETF（配息直接再投入），因此不會有綜所稅跟二代健保課稅問題。

瀚亞投信投資長林如惠指出，根據彭博統計至2025年12月底，台灣加權股價指數在中長期表現上皆優於MSCI世界指數。台股成長動能主要來自AI迅速崛起的受惠族群，基金投資策略亦聚焦於台灣具競爭力的企業，透過納入三成台股ETF，有助於提升整體投資組合的成長潛力。瀚亞環球增長ETF組合基金經理人陳姿瑾表示，該基金投資流程將ETF「個股化」管理。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 MSCI 川普

延伸閱讀

ETF代碼尾數A、L、R代表什麼？國泰投信主管剖析六大類型與潛藏風險…不當股市韭菜

00403A強碰千億00981A...主動式ETF內鬥？阿尼揭密：這1檔才是0050最強對手

市值投資+主動 統一推00403A聚焦台股市值前200大企業

高股息只能防禦？00984A八個月漲近29% 棒棒：加上0056一起存領息也賺價差

相關新聞

ETF 規模叩關9兆元

台灣ETF昨（20）日總規模攀升至8.95兆元，改寫歷史新高。法人推估，最快今日挑戰9兆元大關。

八檔台股 ETF 大換血 00881、00900等調整成分股今起生效

臺灣指數公司昨（20）日公告包含國泰台灣科技龍頭（00881）、富邦特選高股息30（00900）、野村臺灣新科技50等共八檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自昨日交易結束後生效，亦即今（21）日開盤起生效。

主動式商品 規模長胖

今(2026)年4月全球金融市場強勢反彈，台灣整體ETF規模加速飆增逾7,000億元，最新規模達新台幣8.9兆元。人氣最熱的主動式ETF成為4月規模成長主力，規模成長率第一名的主動第一金台股優ETF（00994A）4月規模翻倍，成長率達104.5%；規模增加金額第一名為主動統一台股增長，4月規模增加536.41億元，成長率達53.7%。

主動式台股 ETF 紅火 00992A、00981A等今年來皆漲逾五成

大盤昨（20）日上漲0.4%，根據統計，14檔主動式台股ETF單日漲幅皆勝大盤，今年來主動式ETF平均漲幅為39.2%，也跑贏大盤的27.6%。其中，主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長（00981A）、主動第一金台股優、主動台新優勢成長，今年來的漲幅都逾五成。

企業獲利具成長空間 美科技股財報助力 ETF 投資人可分批布局

科技股財報季正式揭開序幕，標普500指數於4月中旬站上7,000點整數關卡，那斯達克收復跌幅創高，顯示市場風險情緒回溫。隨首季財報陸續公布，企業獲利表現可望成為支撐美股後市的重要關鍵，建議投資人可分批布局美股相關ETF。

瀚亞環球增長 攻防一體

瀚亞投信總經理鄭立元指出，美國總統川普上台以後，金融市場波動性加大已經成為常態，考驗投資人資產配置的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。