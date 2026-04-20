瀚亞環球增長 攻防一體

瀚亞投信總經理鄭立元指出，美國總統川普上台以後，金融市場波動性加大已經成為常態，考驗投資人資產配置的能力。

現在投資工具非常多，尤其是ETF，台灣市場已有超過330檔ETF發行，全球ETF更高達1.2萬檔，反而讓投資人面臨選擇障礙。因此瀚亞投信打造「攻防一體」的瀚亞環球增長ETF組合基金，適合投資人做為核心配置。

鄭立元說明，「攻」指的是以成長為核心，包括台股、全球股債ETF。「防」指的是防禦力，多元配置與風險控制。

瀚亞環球增長ETF組合基金是台灣市場首檔台股配置比例達三成的平衡型基金，具備高度稀有性。基金配置結合三成台股ETF（含主被動式台股ETF），同時投資於具長期成長趨勢的產業與主題式ETF，有助於強化投資組合的整體成長動能。

其中環球股、債ETF的占比會大於六成，槓桿反向ETF＋原物料ETF比重不會超過一成。

值得注意的是，該基金配息的部分不包含台股ETF（配息直接再投入），因此不會有綜所稅跟二代健保課稅問題。

瀚亞投信投資長林如惠指出，根據彭博統計至2025年12月底，台灣加權股價指數在中長期表現上皆優於MSCI世界指數。台股成長動能主要來自AI迅速崛起的受惠族群，基金投資策略亦聚焦於台灣具競爭力的企業，透過納入三成台股ETF，有助於提升整體投資組合的成長潛力。瀚亞環球增長ETF組合基金經理人陳姿瑾表示，該基金投資流程將ETF「個股化」管理。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。