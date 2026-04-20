企業獲利具成長空間 美科技股財報助力 ETF 投資人可分批布局

科技股財報季正式揭開序幕，標普500指數於4月中旬站上7,000點整數關卡，那斯達克收復跌幅創高，顯示市場風險情緒回溫。隨首季財報陸續公布，企業獲利表現可望成為支撐美股後市的重要關鍵，建議投資人可分批布局美股相關ETF。

未來一周，包括特斯拉、IBM、德州儀器與英特爾等科技龍頭將接續公布財報，其中，特斯拉預計率先於22日盤後揭曉，為「科技七巨頭」揭開財報序幕。市場普遍預期，在AI應用持續擴張與雲端需求強勁帶動下，科技產業整體獲利仍具成長空間，有望延續市場對科技股的信心。

從資金面觀察，4月以來美股ETF受益人數呈現分化，但以科技為主軸的ETF仍吸引資金回流。其中，富邦NASDAQ ETF（00662）及元大S&P500 ETF月增2.6%及1.0%，表現居前，反映投資人積極布局具長線成長潛力的科技資產，並持續看好AI產業趨勢。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，美國經濟基本面仍具韌性，企業獲利動能可望支撐美股中長期表現。觀察近年趨勢，AI已成為企業資本支出的核心動能，從半導體、高效能運算（HPC）到雲端服務，形成完整產業成長鏈。即使短期受到利率與地緣政治因素干擾，資金在震盪中仍偏好具備競爭優勢與成長性的科技龍頭。

在投資工具選擇上，富邦NASDAQ ETF追蹤NASDAQ-100指數，成分股涵蓋全球創新科技龍頭與AI供應鏈關鍵企業，不僅具備高度產業代表性，也能有效分散單一個股風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。