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ETF 規模叩關9兆元
台灣ETF昨（20）日總規模攀升至8.95兆元，改寫歷史新高。法人推估，最快今日挑戰9兆元大關。
以個別ETF來看，今年來規模增加前十大，金額均超過250億元，且皆為台股ETF。其中，元大台灣50（0050）增加金額超過5,000億元、達5,260億元；主動統一台股增長規模增加也超過千億元、達1,185.4億元；凱基台灣TOP 50規模增加金額排行第三、達961.3億元。
今年來規模增加第四至第七，金額均超過500億元，依序為富邦台50（006208）的741億元、元大高股息（0056）671.1億元、富邦科技（0052）607.7億元、元大台灣50正2（00631L）的597.8億元。第八至第十名分別為群益台灣精選高息429.99億元、國泰台灣科技龍頭（00881）288.4億元、主動群益科技創新266.4億元。
台灣ETF規模去年底為7.6兆元，今年來已飛越8兆元大關，將再叩關9兆元。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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