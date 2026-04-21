快訊

MLB／李灝宇敲雙安！生涯首長打是直擊「綠色怪物」二壘打

聽新聞
0:00 / 0:00

ETF 規模叩關9兆元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台灣ETF昨（20）日總規模攀升至8.95兆元，改寫歷史新高。法人推估，最快今日挑戰9兆元大關。

以個別ETF來看，今年來規模增加前十大，金額均超過250億元，且皆為台股ETF。其中，元大台灣50（0050）增加金額超過5,000億元、達5,260億元；主動統一台股增長規模增加也超過千億元、達1,185.4億元；凱基台灣TOP 50規模增加金額排行第三、達961.3億元。

今年來規模增加第四至第七，金額均超過500億元，依序為富邦台50（006208）的741億元、元大高股息（0056）671.1億元、富邦科技（0052）607.7億元、元大台灣50正2（00631L）的597.8億元。第八至第十名分別為群益台灣精選高息429.99億元、國泰台灣科技龍頭（00881）288.4億元、主動群益科技創新266.4億元。

台灣ETF規模去年底為7.6兆元，今年來已飛越8兆元大關，將再叩關9兆元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 元大 台股

延伸閱讀

百億元台股主動式 ETF+1 總規模挑戰3,000億元

再創紀錄！今年亞洲最熱ETF是它、單月定期定額破百億

4月主動式ETF規模激增 這檔成長率最大、超過一倍

誰說台積電買越多越賺？市值型ETF近月績效大洗牌…00905爆冷超車0050

相關新聞

ETF 規模叩關9兆元

台灣ETF昨（20）日總規模攀升至8.95兆元，改寫歷史新高。法人推估，最快今日挑戰9兆元大關。

櫃買火力猛連十漲 這檔被動ETF聚焦上櫃龍頭、成分股新增弘塑

台股20日延續多頭氣勢，資金鎖定AI散熱、伺服器供應鏈與具漲價題材的半導體族群，盤中一度攻上37,344點續寫新高；尾盤台積電（2330）遭調節翻黑，指數收在36,958點、上漲154點、漲幅0.4%。不過櫃買指數收漲3%，續創歷史新高、締造連十紅，反映資金並未退潮，而是更積極向中小型題材股擴散。

台股飆高 近1月台股ETF十大悍將報酬率18%起

美伊戰爭現轉機，帶動台股加權指數近日攻上37,000點之上的歷史新高，也帶動台股ETF股價飆漲，根據統計，近一月績效前十強之台股ETF報酬率皆逾18%，皆為加權指數1倍以上，績效前三強更皆大漲逾25%，其中，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）是唯一近一月大漲逾26%，榮登近一月台股主被動式ETF績效王。

主動式ETF將屆滿周年 觀察「三大現象」重塑交易生態

台灣首檔主動式ETF自2025年5月正式掛牌以來，即將屆滿一周年。值得注意的是，主動式ETF的興起將重塑市場選股邏輯與交易生態，隨主動式ETF規模擴張，市場正呈現「流動性攀升、標的強者恆強、回歸Alpha報酬」等三大現象。

新千億元ETF換股 00881、00900等八檔台股ETF調整生效

臺灣指數公司20日公告包含國泰台灣5G+（00881）、富邦特選高股息30（00900）、野村臺灣新科技50（00935）、中信成長高股息（00934）、FT臺灣SMART（00905）、富邦臺灣中小（00733）、中信臺灣智慧50（00912）、中信上櫃ESG 30（00928）共八檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自2025年4月20日交易結束後生效（亦即2025年4月21日起生效）。

迎戰降息循環！00988B短天期債券ETF…鎖定高息還能拚價差

玉山投信推出的00988B短天期債券ETF，票息率逾7.5%，有助於在降息循環中獲利。該ETF強調穩定性且違約率低，適合作為動盪市場中的資產配置選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。