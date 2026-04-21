ETF 規模叩關9兆元

台灣首檔主動式ETF自2025年5月正式掛牌以來，即將屆滿一周年。值得注意的是，主動式ETF的興起將重塑市場選股邏輯與交易生態，隨主動式ETF規模擴張，市場正呈現「流動性攀升、標的強者恆強、回歸Alpha報酬」等三大現象。

2026-04-20 18:38