主動式商品 規模長胖

今(2026)年4月全球金融市場強勢反彈，台灣整體ETF規模加速飆增逾7,000億元，最新規模達新台幣8.9兆元。人氣最熱的主動式ETF成為4月規模成長主力，規模成長率第一名的主動第一金台股優ETF（00994A）4月規模翻倍，成長率達104.5%；規模增加金額第一名為主動統一台股增長，4月規模增加536.41億元，成長率達53.7%。

法人分析，4月ETF規模成長標的以主動型為主，包括台股主動式ETF及海外主動式ETF；部分被動式ETF入榜，因4月公布配息，投資人參與配息意願提升。

主動第一金台股優經理人張正中指出，台股指數甩開美伊戰爭的壓抑影響，市場直接押注AI產業續揚行情，後續宜關注AI應用進度，帶動訂單動能、毛利率，及資本支出持續上修的能力等，AI及台積電供應鏈進入到規格升級、上修價格等新局面，CSP廠商資本支出持續大幅成長，挹注AI供應鏈獲利持續上修，今年台灣AI相關企業獲利年增率都超過三成以上，AI趨勢具備成長延展性，是台股行情具備攻擊力的重要支撐。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，全球衛星需求激增，今年SpaceX估將進行高達750億美元的上市IPO案，太空衛星產業在成熟化發展過程中，商業訂單與政府訂單的穩健度提升；近期AI半導體與太空模組的運用合作等，提升太空邊緣運算的AI處理能力，帶動政府國防及商業探勘等，有助股價後市成長想像空間。

據集保結算所最新數據，海外股票ETF，近一周人數再度回升至200萬大關，周增39,921人，來到2,011,367人，寫下歷史新高，從單檔產品來看，近一周以甫掛牌上市的主動群益美國增長增加49,281人最多。海外股票ETF受益人數也以美股ETF人數最多，合計975,179人。

主動群益美國增長經理人吳承恕表示，美股第1季企業財報繳出雙位數增長，近日陸續公布第2季財報也有望延續強勁增長態勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。