八檔台股 ETF 大換血 00881、00900等調整成分股今起生效

臺灣指數公司昨（20）日公告包含國泰台灣科技龍頭（00881）、富邦特選高股息30（00900）、野村臺灣新科技50等共八檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自昨日交易結束後生效，亦即今（21）日開盤起生效。

合計八檔台股ETF規模約1,805億元，涵蓋三大類型：國泰台灣科技龍頭、野村臺灣新科技50、FT臺灣SMART、中信臺灣智慧50等四檔主題ETF；富邦特選高股息30、中信成長高股息等高股息ETF；富邦臺灣中小和中信上櫃ESG 30持股以中小型股為主。

國泰台灣科技龍頭新增及刪除各五檔、富邦特選高股息30換27檔、野村臺灣新科技50換八檔、中信成長高股息換21檔、FT臺灣Smart新增31檔刪除40檔、富邦臺灣中小換41檔、中信臺灣智慧50換四檔、中信上櫃ESG 30換一檔。

富邦特選高股息30及富邦臺灣中小設有五個交易日的指數調整過渡期、中信成長高股息則有三個交易日的指數調整過渡期。

個股來看，獲兩檔ETF納入有文曄、穩懋、穎崴、中興電、聯強、長榮航、緯創、緯穎、寶成、南亞科、矽力-KY、遠雄、洋基工程、全科。

刪除股部分，力成遭三檔ETF剔除；大聯大、世界、統一超、興富發、材料-KY、譜瑞-KY、中美晶、洋基工程、群聯、中信金、華東則被兩檔ETF刪除。

以規模最大一檔國泰台灣科技龍頭持股調整來看，新增持股包含近日股價創高的穩懋、受惠低軌衛星、AI伺服器與智慧眼鏡三大利多，股價創25年新高的華通、及法人預測下一波千金股名單的台燿等熱門科技股。

高股息的富邦特選高息30，向來以積極參與除息著稱，今年來受地緣政治風險升溫影響，市場不確定性提高，投資焦點除持續關注AI相關的晶片與高速運算族群外，也納入長榮、裕民等具代表性的航運類股，同時調整金融股布局，新納入國泰金、元大金，及加入台灣大、遠傳、寶成、豐泰等電信與傳產類股，強化整體配置的穩定性與產業多元性。

代表中小型股富邦臺灣中小在調整完成後標的指數預計將持有九成以上電子類股，餘為傳產類股；電子類股又以半導體、電子零組件及電子通路等比重為高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。