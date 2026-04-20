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主動式台股 ETF 紅火 00992A、00981A等今年來皆漲逾五成

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

大盤昨（20）日上漲0.4%，根據統計，14檔主動式台股ETF單日漲幅皆勝大盤，今年來主動式ETF平均漲幅為39.2%，也跑贏大盤的27.6%。其中，主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長（00981A）、主動第一金台股優、主動台新優勢成長，今年來的漲幅都逾五成。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，主動選股策略彰顯台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性，在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發的潛力股；在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會。

技術面來看，台股長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政強調，台股目前技術面偏多，市場資金充沛，進場意願強。

中東戰事出現談判訊號，地緣政治降溫，油價與通膨壓力可望緩和，全球資金回流風險資產。

陳朝政指出，人工智慧需求持續暢旺，特別是AI伺服器及零組件族群表現強勢。目前首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，看好以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器、光通訊等規格升級族群；非AI產業則可留意軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群。

野村投信分析，近期國際地緣政治風險逐步降溫，美伊衝突進入相對緩和階段，市場避險情緒明顯收斂，資金再度回流基本面具優勢的股市。

儘管台股仍處於高評價、高波動的市場情境，但最終仍將回歸基本面考量。尤其台灣身為全球科技產業關鍵供應鏈核心，在AI浪潮持續推進下，產業競爭力與長線投資價值並未因短期波動而動搖，台股仍具備深厚的長線投資價值。

產業布局方面，包括半導體先進製程、先進封裝、測試與散熱等供應鏈可望持續受惠於CSP擴大AI基礎建設支出趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 台股

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