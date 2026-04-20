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櫃買火力猛連十漲 這檔被動ETF聚焦上櫃龍頭、成分股新增弘塑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

台股20日延續多頭氣勢，資金鎖定AI散熱、伺服器供應鏈與具漲價題材的半導體族群，盤中一度攻上37,344點續寫新高；尾盤台積電（2330）遭調節翻黑，指數收在36,958點、上漲154點、漲幅0.4%。不過櫃買指數收漲3%，續創歷史新高、締造連十紅，反映資金並未退潮，而是更積極向中小型題材股擴散。

值得注意的是，這波漲勢不僅主動台股ETF領風騷，被動台股ETF也不遑多讓。今日漲幅第一的原型台股ETF為元大富櫃50（006201）的4.3%，中信上櫃ESG30（00928）漲3.4%居次；若以近一周績效觀察，以006201漲14.1%最強，其次富邦台灣半導體（00892）、00928分別漲13.9%、12.6%，顯示「櫃買領漲＋題材擴散」的盤勢下，被動ETF同樣有機會跑出亮眼表現。

針對櫃買行情續熱，中信上櫃ESG30 ETF（00928）經理人張圭慧受訪表示，上櫃市場此波攻勢，核心動能可歸納為三大結構性趨勢：第一是AI高階IC設計、伺服器與相關供應鏈需求延續；第二是記憶體在AI帶動HBM等規格升級下，供需偏緊支撐產業循環想像；第三為高階PCB、材料與成熟製程需求回溫，使多題材能輪動並進，帶動資金持續回流上櫃。張圭慧指出，當盤面從權值股高檔震盪轉向題材擴散，透過ETF布局更能兼顧效率與風險分散，尤其是聚焦櫃買龍頭的產品，有機會在輪動行情中提高勝率。

00928近期也調整成分股，刪除原相（3227），新增弘塑（3131）；前十大成分股為台燿（6274）、聯亞（3081）、元太（8069）、信驊（5274）、旺矽（6223）、群聯（8299）、宜鼎（5289）、聖暉（5536）、昇達科（3491）與光洋科（1785），剛好聚焦當前最火熱的光通訊、探針卡、記憶體、廠務工程與低軌衛星、銅箔基板等族群。

整體來看，台股在創高後進入高檔震盪期，盤面主軸正從權值股走向多題材擴散，櫃買指數強於加權的格局，讓上櫃題材ETF可望成為資金新焦點。張圭慧提醒，短線漲多仍須留意波動，但若AI算力建置、記憶體規格升級與硬體供應鏈擴產趨勢延續，上櫃龍頭股仍有機會成為多頭續航的關鍵推手。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 弘塑 櫃買指數

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