主動式ETF將屆滿周年 觀察「三大現象」重塑交易生態

台灣首檔主動式ETF自2025年5月正式掛牌以來，即將屆滿一周年。值得注意的是，主動式ETF的興起將重塑市場選股邏輯與交易生態，隨主動式ETF規模擴張，市場正呈現「流動性攀升、標的強者恆強、回歸Alpha報酬」等三大現象。

AI引領的革命下，市場正從追隨大盤的「Beta」轉向尋找經理人選股能力的「Alpha」。事實上，統一投信旗下的主動統一台股增長（00981A）早在4月初成為台灣首檔規模破千億的主動式ETF；此外觀察近周績效，截至20日，主動兆豐台灣豐收、主動統一台股增長、主動群益科技創新、主動中信台灣卓越、主動群益台灣強棒、主動第一金台股優、主動台新優勢成長等，績效皆達10.5%以上至13%，大幅優於大盤的4.2%。

現象一，市場周轉率與流動性雙增。主動式ETF對市場結構的影響，體現在「交易靈活性」。就台股市場而言，傳統被動式ETF受限於固定的「再平衡周期」，在特定時間點進行大規模調倉，然而主動式ETF的操作邏輯與共同基金更為接近，經理人可視市場瞬息萬變隨時調整部位，因此自然會提高交易頻率。

現象二，強者恆強趨勢鮮明。若從投資標的來看，選股邏輯上，主動式ETF也可能增加市場「大者恆大」的現象。不同於被動式ETF多以市值權重為核心，主動式ETF更看重「資本利得」與「成長動能」，因此資金往往集中在強勢股或趨勢型標的。安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍提醒，反之一旦公司失去成長動能，賣出速度也會非常快，反轉可能更劇烈。

現象三，波動現象回歸總經，選股重視Alpha。事實上，地緣政治、通膨走勢，以及美國政局的不確定性才是波動的核心。洪華珍分析，主動式ETF的績效風險不在於波動大，而在於「報酬結構」的轉變。投資人應關注的不再是單純跟隨市場的Beta報酬，而是經理人能否在震盪中靠選股抓出Alpha。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟補充，未來市場也可能會變得「兩極化」，因為主動型經理人都在拚超額報酬，資金很自然會往流動性好、題材明確的股票集中，會讓強勢股更強，評價也更容易被往上推。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。