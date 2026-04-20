快訊

治安惡化、歧視移民、生活成本高 大陸年輕人不做「美國夢」了

高雄綠營權力交棒？黃捷登記角逐市黨部主委 陳其邁布局浮上檯面

先前曾流產…鄭家純成功懷孕「直升雙寶媽」：寶寶揪了手足一起來

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式ETF將屆滿周年 觀察「三大現象」重塑交易生態

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台灣首檔主動式ETF自2025年5月正式掛牌以來，即將屆滿一周年。值得注意的是，主動式ETF的興起將重塑市場選股邏輯與交易生態，隨主動式ETF規模擴張，市場正呈現「流動性攀升、標的強者恆強、回歸Alpha報酬」等三大現象。

AI引領的革命下，市場正從追隨大盤的「Beta」轉向尋找經理人選股能力的「Alpha」。事實上，統一投信旗下的主動統一台股增長（00981A）早在4月初成為台灣首檔規模破千億的主動式ETF；此外觀察近周績效，截至20日，主動兆豐台灣豐收、主動統一台股增長、主動群益科技創新、主動中信台灣卓越、主動群益台灣強棒、主動第一金台股優、主動台新優勢成長等，績效皆達10.5%以上至13%，大幅優於大盤的4.2%。

現象一，市場周轉率與流動性雙增。主動式ETF對市場結構的影響，體現在「交易靈活性」。就台股市場而言，傳統被動式ETF受限於固定的「再平衡周期」，在特定時間點進行大規模調倉，然而主動式ETF的操作邏輯與共同基金更為接近，經理人可視市場瞬息萬變隨時調整部位，因此自然會提高交易頻率。

現象二，強者恆強趨勢鮮明。若從投資標的來看，選股邏輯上，主動式ETF也可能增加市場「大者恆大」的現象。不同於被動式ETF多以市值權重為核心，主動式ETF更看重「資本利得」與「成長動能」，因此資金往往集中在強勢股或趨勢型標的。安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍提醒，反之一旦公司失去成長動能，賣出速度也會非常快，反轉可能更劇烈。

現象三，波動現象回歸總經，選股重視Alpha。事實上，地緣政治、通膨走勢，以及美國政局的不確定性才是波動的核心。洪華珍分析，主動式ETF的績效風險不在於波動大，而在於「報酬結構」的轉變。投資人應關注的不再是單純跟隨市場的Beta報酬，而是經理人能否在震盪中靠選股抓出Alpha。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟補充，未來市場也可能會變得「兩極化」，因為主動型經理人都在拚超額報酬，資金很自然會往流動性好、題材明確的股票集中，會讓強勢股更強，評價也更容易被往上推。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 統一投信

延伸閱讀

無畏大盤回檔…主動式台股ETF全都逆勢收紅 今年來三檔ETF漲逾五成

台股主動式ETF狂飆 三大強者今年漲逾五成

台灣主動式 ETF 市場添生力軍 00997A 主動群益美國增長掛牌

主動式台股 ETF 績效長紅勝大盤 群益00992A 價量齊揚漲幅居冠

相關新聞

新千億元ETF換股 00881、00900等八檔台股ETF調整生效

臺灣指數公司20日公告包含國泰台灣5G+（00881）、富邦特選高股息30（00900）、野村臺灣新科技50（00935）、中信成長高股息（00934）、FT臺灣SMART（00905）、富邦臺灣中小（00733）、中信臺灣智慧50（00912）、中信上櫃ESG 30（00928）共八檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自2025年4月20日交易結束後生效（亦即2025年4月21日起生效）。

主動式ETF將屆滿周年 觀察「三大現象」重塑交易生態

台灣首檔主動式ETF自2025年5月正式掛牌以來，即將屆滿一周年。值得注意的是，主動式ETF的興起將重塑市場選股邏輯與交易生態，隨主動式ETF規模擴張，市場正呈現「流動性攀升、標的強者恆強、回歸Alpha報酬」等三大現象。

迎戰降息循環！00988B短天期債券ETF…鎖定高息還能拚價差

玉山投信推出的00988B短天期債券ETF，票息率逾7.5%，有助於在降息循環中獲利。該ETF強調穩定性且違約率低，適合作為動盪市場中的資產配置選擇。

00981A、009816全都要！杉本點前者「報酬率30%超有感」：別被經保費限制

台股市場在2026年進入高震盪格局，投資人對於如何挑選ETF的討論熱度不減。財經YouTuber杉本於最新發布的影音中，針對兩檔指標性標的主動型的「主動統一台股增長（00981A）」與市值型的「凱基台灣TOP50（009816）」進行深度拆解。杉本指出，投資人不應陷入「二選一」的泥淖，而應從持股結構、風險來源與投資人結構三大維度，理解兩者在投資組合中扮演的不同角色。

被動打敗主動！00935今年狂賺逾50％狠甩主動型ETF…股添樂教這招去化資金

股添樂指出，被動型ETF 00935今年表現超越主動型ETF，漲幅逾50%。隨著美股回升，投資策略上建議保留現金並探索美股市場機會，特別是聚焦AI轉型的企業。

跟你想的不一樣！今年最強台股 ETF是它、逾六成績效甚至比正2還會漲

在AI產業持續擴張帶動下，台股維持高檔震盪格局，但資金明顯聚焦半導體與高效能運算（HPC）相關族群，帶動科技型ETF表現亮眼，其中，富邦臺灣半導體（00892）更繳出超過64%的績效，今年漲幅更勝槓桿ETF，顯示在AI長期趨勢驅動下，聚焦產業核心的投資策略具備放大報酬的潛力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。