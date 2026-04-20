新千億元ETF換股 00881、00900等八檔台股ETF調整生效

臺灣指數公司20日公告包含國泰台灣5G+（00881）、富邦特選高股息30（00900）、野村臺灣新科技50（00935）、中信成長高股息（00934）、FT臺灣SMART（00905）、富邦臺灣中小（00733）、中信臺灣智慧50（00912）、中信上櫃ESG 30（00928）共八檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自2025年4月20日交易結束後生效（亦即2025年4月21日起生效）。

國泰台灣5G+追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數，此次30檔成分股中新增及刪除各五檔，新增華通、文曄、穩懋、台燿、穎崴；刪除仁寶、英業達、大聯大、世界、力成。

富邦特選高股息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數，此次30檔成分股中新增及刪除27檔，新增成分股有儒鴻、中興電、正新、聯電、聯強、宏碁、英業達、華碩、群光、創見、長榮、裕民、長榮航、國泰金、元大金、聯詠、台灣大、緯創、遠傳、和碩、上海商銀、群益證、頎邦、旭隼、緯穎、寶成、豐泰；刪除亞泥、大成、統一、聚陽、光寶科、台積電、瑞昱、可成、興富發、華南金、玉山金、兆豐金、台新新光金、永豐金、大立光、信邦、玉晶光、大聯大、材料*-KY、譜瑞-KY、中美晶、聖暉*、中租-KY、亞翔、力成、洋基工程、群聯。

值得一提的是，指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在5個交易日內調整。

野村臺灣新科技50追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數，此次50檔成分股中新增及刪除八檔，新增仁寶、華邦電、南亞科、聯亞、穩懋、昇達科、力旺、矽力*-KY；刪除佳世達、義隆、精材、譜瑞-KY、祥碩、頎邦、群電、長科*。

中信成長高股息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數，此次50檔成分股中新增及刪除21檔，新增成分股有亞泥、和泰車、聯強、技嘉、微星、漢唐、中華電、統一證、富邦金、統一超、大立光、健鼎、緯創、威剛、遠雄、寶雅、緯穎、洋基工程、可寧衛*、億豐、寶成；刪除東陽、三陽工業、國巨*、國產、興富發、潤弘、萬海、中信金、潤泰全、文曄、材料*-KY、南寶、遠傳、世界、中美晶、瑞儀、力成、樺漢、復盛應用、群聯、裕融。

值得一提的是，指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在3個交易日內調整。

FT臺灣Smart追蹤臺灣指數公司特選Smart多因子指數，新增31檔並刪除40檔，新增成分股有大成、東陽、中興電、亞德客-KY、興農、和桐、中鋼構、豐興、泰豐、南亞科、達欣工、華固、長榮航、台驊控股、美食-KY、八方雲集、永豐金、晶豪科、全科、上緯投控、麗豐-KY、三星、遠雄、巨路、同欣電、藥華藥、洋基工程、永豐實、尖點、福懋科、世紀鋼；刪除三芳、新纖、華榮、東鹼、美時、劍麟、楠梓電、中華電、固緯、大毅、宏達電、宏璟、皇普、陽明、台航、第一保、統一證、富邦金、國泰金、中信金、統一超、威強電、禾伸堂、富華新、京鼎、宏致、碩天、洋華、海華、合勤控、智伸科、泰博、正文、東科-KY、瀚宇博、群益證、精成科、華東、寶成、泰銘。

富邦臺灣中小追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，此次50檔成分股中新增及刪除41檔，新增成分股有信錦、直得、日勝化、華紙、宏旭-KY、全友、順德、敬鵬、威盛、億光、仲琦、立隆電、兆赫、禾伸堂、佰鴻、文曄、遠見、景碩、全科、嘉澤、牧德、辛耘、達邁、大聯大、定穎投控、德淵、正文、有成精密、光鋐、臻鼎-KY、眾達-KY、聯茂、矽力*-KY、訊芯-KY、穎崴、愛普*、聯策、騰輝電子-KY、嘉基、至上、高力；刪除中砂、中華化、第一銅、宇隆、華通、華泰、燿華、毅嘉、漢唐、環科、創見、冠西電、揚博、普安、怡利電、星通、德律、日電貿、虹冠電、群創、晶相光、大眾控、國精化、雙鍵、聯德控股-KY、事欣科、十銓、達麗、帆宣、詮欣、今國光、康舒、光聖、洋基工程、天虹、尖點、昇陽半導體、華東、福懋科、可寧衛*、昶昕。

值得一提的是，指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在5個交易日內調整。

中信臺灣智慧50追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數，此次50檔成分股中新增及刪除四檔，新增致茂、貿聯-KY、信驊、旺矽，刪除統一超、世芯-KY、康霈*、元太。

中信上櫃ESG 30追蹤臺灣指數公司特選上櫃 ESG 30指數，此次30檔成分股中新增及刪除一檔，新增弘塑、刪除原相。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。