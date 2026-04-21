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無腦存ETF「不加減碼」報酬率破5成！網讚：關鍵是長期持有不恐慌

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享其指數投資策略，透過定期定額布局ETF，帳面獲利達171萬元、報酬率逾51%。雖然不少人對此表示肯定，卻也引起質疑聲浪，投資價值與心態引發熱烈討論。記者余承翰／攝影
網友分享其指數投資策略，透過定期定額布局ETF，帳面獲利達171萬元、報酬率逾51%。雖然不少人對此表示肯定，卻也引起質疑聲浪，投資價值與心態引發熱烈討論。記者余承翰／攝影

有網友在PTT分享自身投資成果，表示採取「不研究、不盯盤」的指數投資策略，透過定期定額布局ETF，近期帳面獲利已達約171萬元、報酬率逾51%，引發股板熱烈討論。不過相關貼文卻出現明顯兩極反應，一派恭喜穩健獲利，另一派則質疑金額「不值得發文」，掀起投資價值與心態之爭。

原PO指出，自己過去將資金投入多檔ETF，後來逐步調整策略，出清高股息產品，專注於市值型ETF並持續定期定額投入，過程中即使遇到市場大跌也未調整操作，強調「不加碼、不減碼」紀律投資。從附上的對帳單可見，目前台股資產總市值約493萬元，總成本約330萬元，整體獲利達171萬元，報酬率約51.83%。

對於這樣的成果，不少網友給予正面肯定，認為在不追逐個股與短線操作的情況下，仍能穩定累積報酬，顯示指數投資的可行性。有留言指出，「長期持有不恐慌才是關鍵」、「能堅持紀律就贏過很多人」，也有人認為這類策略具備可複製性，對新手具有參考價值。

然而，也有不少網友持反對意見，認為在台股多頭行情下，類似報酬並不稀奇，甚至直言「幾百萬而已不用發」、「很多人一天波動就超過」，質疑貼文價值。部分留言更以股板「高門檻」自嘲，稱「這裡沒有上億不用發文」、「年化300%才及格」。

另有觀點指出，近期市場行情強勢，許多投資人皆有獲利，因此分享個人成績容易被解讀為炫耀；但也有人反駁，強調投資本質在於累積資產，而非與他人比較報酬高低。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

報酬率 台股

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