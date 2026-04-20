快訊

日本青森規模7.4地震！恐有高3公尺海嘯 當局急籲民眾避難

台新證券又當機！股民崩潰「想買買不到、想賣賣不掉」 網酸：根本在守護持股

治安惡化、歧視移民、生活成本高 中國年輕人不做「美國夢」了

聽新聞
0:00 / 0:00

迎戰降息循環！00988B短天期債券ETF…鎖定高息還能拚價差

聯合新聞網／ 綜合報導
玉山投信建議投資人可配置兼具穩定息收與低波動的債券ETF00988B，以取代黃金作為抗震避險與分散風險的優質選擇。記者余承翰／攝影
玉山投信建議投資人可配置兼具穩定息收與低波動的債券ETF00988B，以取代黃金作為抗震避險與分散風險的優質選擇。記者余承翰／攝影

玉山投信近日透過Podcast節目《預約投資大小事》分享市場觀察，指出近期受到美伊衝突影響，原油價格一度從60多美元飆升至113美元，帶動全球金融市場波動加劇，台股亦出現單日數百點甚至上千點震盪。主持人Roger表示，市場開始擔憂能源價格上升是否推升通膨，甚至引發經濟衰退風險。

節目內容提到，歷史上如2008年與2022年，當油價飆升至120美元以上時，股市皆曾出現較大幅度修正，加上全球股市自2023年以來已連續上漲數年，使部分投資人開始考慮降低股票部位，轉向其他資產進行分散配置。

在避險資產選擇上，Roger指出，黃金雖常被視為避險工具，但其價格波動有時甚至高於股市，且持有期間不會產生利息，收益穩定性較低。

相較債券除了具備較低波動特性，只要發債企業未違約，還可提供穩定債息，被視為兼顧收益與風險分散的投資工具。

針對債券投資前景，節目分析，若未來利率進入下降循環，殖利率回落將有利於債券價格上升。據聯準會預估，長期利率有機會降至約3%，而目前美國10年期公債殖利率仍在4.1%至4.4%區間，與長期平均約2.7%相比仍有落差，意味著債券仍具潛在資本利空間。

在產品介紹部分，節目提到今年3月25日掛牌的玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）。該ETF主打票息率7.5%以上，掛牌時票息率約9.6%，並採月配息機制；據回測數據，其追蹤指數過去10年報酬約101%，年化報酬逾10%；長期觀察顯示，在18年間有14年為正報酬，任一時間持有5年平均報酬約34%。

節目也強調風險控管面向，指出該指數過去10年違約率約0.8%，低於全球非投資等級債平均水準，且自2022年升息以來未出現違約案例；同時，00988B存續期間約2.05年，相較長天期債券，有助降低利率波動對價格的影響。

玉山投信認為，在市場震盪與利率環境變動下，透過配置具備收益特性與風險控管機制的債券ETF，有助於投資人兼顧現金流與資產穩定性，作為股票之外的資產配置選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00988B玉山嚴選非投債 債券 聯準會 降息

延伸閱讀

00981A強得可怕！達人揭主動ETF長期恐輸大盤3致命傷：有幫媽配置她笑得合不攏嘴

00981A爆量噴漲創掛牌新高…信仰不足請儲值？當心「溢價」雙重損失

00981A、009816全都要！杉本點前者「報酬率30%超有感」：別被經保費限制

台新證券離譜當機連環爆！網狂酸：一直幫找bug有薪水嗎？

相關新聞

迎戰降息循環！00988B短天期債券ETF…鎖定高息還能拚價差

玉山投信推出的00988B短天期債券ETF，票息率逾7.5%，有助於在降息循環中獲利。該ETF強調穩定性且違約率低，適合作為動盪市場中的資產配置選擇。

00981A、009816全都要！杉本點前者「報酬率30%超有感」：別被經保費限制

台股市場在2026年進入高震盪格局，投資人對於如何挑選ETF的討論熱度不減。財經YouTuber杉本於最新發布的影音中，針對兩檔指標性標的主動型的「主動統一台股增長（00981A）」與市值型的「凱基台灣TOP50（009816）」進行深度拆解。杉本指出，投資人不應陷入「二選一」的泥淖，而應從持股結構、風險來源與投資人結構三大維度，理解兩者在投資組合中扮演的不同角色。

被動打敗主動！00935今年狂賺逾50％狠甩主動型ETF…股添樂教這招去化資金

股添樂指出，被動型ETF 00935今年表現超越主動型ETF，漲幅逾50%。隨著美股回升，投資策略上建議保留現金並探索美股市場機會，特別是聚焦AI轉型的企業。

不只台積電好賺！詹璇依點名台達電與台光電…推這招：主動式ETF掌握最強潛力股

財經主持人詹璇依指出，除了台積電，台股仍有強勢標的，如台達電與台光電。她建議投資人可透過主動式ETF選股，提升掌握潛力股的機會，並助於獲取超額報酬。

00981A爆量噴漲創掛牌新高…信仰不足請儲值？當心「溢價」雙重損失

主動式ETF 00981A今日股價飆升至26.31元，創掛牌新高，成交量超過45萬張。專家警示投資人需謹慎，因其溢價已達1.82%，可能面臨雙重損失風險。切勿盲目追價，建議尋找回調買點。

若重押00981A、00988A或正二資產增幅肯定攀升一大步！他靠市值型ETF賺進一台Model3：已相當滿意

台股大盤持續創新高，投資人焦慮報酬率表現。專家提醒，盲目追求短線標的可能增高風險。版主滿意穩健收益，並強調設定適合自己的目標報酬率才是關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。