迎戰降息循環！00988B短天期債券ETF…鎖定高息還能拚價差

玉山投信近日透過Podcast節目《預約投資大小事》分享市場觀察，指出近期受到美伊衝突影響，原油價格一度從60多美元飆升至113美元，帶動全球金融市場波動加劇，台股亦出現單日數百點甚至上千點震盪。主持人Roger表示，市場開始擔憂能源價格上升是否推升通膨，甚至引發經濟衰退風險。

節目內容提到，歷史上如2008年與2022年，當油價飆升至120美元以上時，股市皆曾出現較大幅度修正，加上全球股市自2023年以來已連續上漲數年，使部分投資人開始考慮降低股票部位，轉向其他資產進行分散配置。

在避險資產選擇上，Roger指出，黃金雖常被視為避險工具，但其價格波動有時甚至高於股市，且持有期間不會產生利息，收益穩定性較低。

相較債券除了具備較低波動特性，只要發債企業未違約，還可提供穩定債息，被視為兼顧收益與風險分散的投資工具。

針對債券投資前景，節目分析，若未來利率進入下降循環，殖利率回落將有利於債券價格上升。據聯準會預估，長期利率有機會降至約3%，而目前美國10年期公債殖利率仍在4.1%至4.4%區間，與長期平均約2.7%相比仍有落差，意味著債券仍具潛在資本利空間。

在產品介紹部分，節目提到今年3月25日掛牌的玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）。該ETF主打票息率7.5%以上，掛牌時票息率約9.6%，並採月配息機制；據回測數據，其追蹤指數過去10年報酬約101%，年化報酬逾10%；長期觀察顯示，在18年間有14年為正報酬，任一時間持有5年平均報酬約34%。

節目也強調風險控管面向，指出該指數過去10年違約率約0.8%，低於全球非投資等級債平均水準，且自2022年升息以來未出現違約案例；同時，00988B存續期間約2.05年，相較長天期債券，有助降低利率波動對價格的影響。

玉山投信認為，在市場震盪與利率環境變動下，透過配置具備收益特性與風險控管機制的債券ETF，有助於投資人兼顧現金流與資產穩定性，作為股票之外的資產配置選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。