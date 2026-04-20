00981A、009816全都要！杉本點前者「報酬率30%超有感」：別被經保費限制

台股市場在2026年進入高震盪格局，投資人對於如何挑選ETF的討論熱度不減。

財經YouTuber杉本於最新發布的影音中，針對兩檔指標性標的主動型的「主動統一台股增長（00981A）」與市值型的「凱基台灣TOP50（009816）」進行深度拆解。

杉本指出，投資人不應陷入「二選一」的泥淖，而應從持股結構、風險來源與投資人結構三大維度，理解兩者在投資組合中扮演的不同角色。

權重分布：台積電占比決定波動節律

杉本首先對比了兩者的持股核心。009816凱基台灣TOP50作為市值型標杆，其台積電比重高達43.17%，高度貼近市場走勢。

杉本分析，009816的權重由上而下快速遞減，這意味著少數權值股即決定了大部分的走勢。在市場主升段時，009816能有效放大核心資產表現，但同時也承受較高的單一產業波動風險。

相對而言，00981A統一台股增長則展現主動式管理的靈活性。其台積電占比僅約9.53%，成分股權重分布較為平衡。

杉本認為，00981A的優勢在於當產業輪動時，整體表現不會過度依賴單一方向，而是由不同動能輪流接棒。在多變的市場環境中，00981A透過主動調整，更容易維持投資節奏並分散風險。

投資人結構：小資底倉vs.策略重壓

在投資人結構方面，杉本觀察到有趣的兩極化現象。009816的持有者約70萬人，其中將近九成是20張以下的小資族與零股投資者，顯示其已被視為「普及型」的底倉工具，適合透過定期定額長期參與市場。

反觀00981A雖總人數約43萬人較少，但其零股比例高達16.43%，且60張以上的大戶占比（3.22%）略高於009816。

杉本解讀，這反映出投資人對00981A抱持兩類心態：一邊是先以零股觀察策略的新進者，另一邊則是認同主動選股邏輯並願意拉高部位的族群。

這也印證了009816適合做為大家的「共同底倉」，而00981A則更像是「加強型」的策略部位。

績效與費用：成本是否被報酬覆蓋？

針對投資人最在意的內扣費用，00981A約1.67%，顯著高於009816的0.21%。杉本特別提醒，費用高低不能單看數字，關鍵在於「績效是否能覆蓋成本」。

從實務數據來看，00981A近期累積報酬達30%以上，遠超內扣成本；而009816則展現了極佳的低成本優勢，未來隨規模擴張有望進一步降至0.1%左右。

最後，杉本分享了其資產配置的三支箭：以高股息（如國泰永續高股息（00878）、國泰永續高股息（0056）等）負責穩定現金流，以市值型（009816、元大台灣50（0050）負責參與市場成長，再搭配主動式（00981A）進行策略優化。

杉本總結道，009816承擔的是市場給予的風險，而00981A則是人為判斷帶來的風險。成熟的投資者應理解這兩種風險來源，透過配置讓資產在不同市場環境下都能平衡進退。

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