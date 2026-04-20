被動打敗主動！00935今年狂賺逾50％狠甩主動型ETF…股添樂教這招去化資金

財經影音頻道「股添樂 股市新觀點」近日針對美股與台股的最新市場動態發表深度解析。

股添樂指出，隨著美伊戰爭局勢出現逆轉、油價回落，美股標普500與納斯達克指數雙雙創新高，自3月底底部以來分別回升近13%與18%。然而，他也提醒投資人，在市場快速反彈、甚至忽略地緣政治實際風險之際，「估值過高」的隱憂已再次浮上檯面。

股添樂分析，過去一周股市能迅速回升，主要歸功於兩大因素：

首先是市場已摸透美國前總統川普的談判套路，預期他放狠話後終究會為了股市而放軟身段，導致每逢市場修正便有資金進場抄底； 其次則是錯失恐懼症（FOMO）情緒蔓延，促使焦慮的投資人急於將資金投入市場。

此外，台積電法說會將全年資本支出上修至560億美元，展現AI產業強勁需求，進一步讓市場樂觀情緒蓋過戰爭陰霾，帶動相關供應鏈股價同創新高。

針對目前市場面臨的估值天花板，股添樂以台積電為例進行估算。若以今年全年預估EPS 95元計算，其遠期本益比已達21.36倍。他指出，台灣屬於新興市場，台積電本益比要追上美股科技巨頭的27倍難度極高。

此外，目前約4.2%的美國十年期公債殖利率也對股市估值產生牽制作用，經換算後，約23.8倍的本益比即為現階段評估股價貴賤的臨界標準，盈餘殖利率若無法提供更具吸引力的報酬，資金恐將流向無風險資產。

在佈局策略上，股添樂分享了自身資金配置的三大豐富化方向：

1.保留三成現金彈性 善用定期定額與00935

在台股淨值比突破3.5倍的歷史高位下，他選擇保留約30%的現金儲備，堅定抱緊過去底部進場的籌碼。特別值得一提的是，他點名過去常提及的科技型ETF野村臺灣新科技50（00935），該檔ETF因重倉今年大漲的台達電，股價已從去年股災的20多塊翻倍至45元。

股添樂強調一個有趣現象：儘管今年上半年主動型ETF備受市場矚目，但00935這檔被動型ETF今年以來的績效竟跑贏所有主動型ETF，漲幅超過50%。對於這類長期趨勢向上的標的，若投資人對目前高價感到猶豫，他建議以「定期定額」方式來去化手中資金最為穩妥。

2.資金轉向海外市場 瞄準美股估值空間

相較於台股整體估值已被台積電單一公司頂到歷史新高，美股標普500或大型科技股距離估值前高仍有一段差距，具備上修空間。

因此，他偏好在台幣升值（如來到31.5左右）時兌換美元，將新增資金投入如00924（聚焦美股科技）或00646（追蹤標普500）等連結美股或全球科技類型的ETF。

3.鎖定AI轉型題材 帶動高股息ETF逆襲

儘管台股估值偏高，但股添樂觀察到，部分積極朝AI轉型的傳統企業正迎來轉機。例如過去滿手現金的機殼廠可成，近期宣布切入AI機構件，股價隨即強勢漲停；而受惠台積電縮減成熟製程產能，聯電等晶圓代工廠也迎來補漲。

股添樂指出，這些具備轉機題材的傳產與成熟科技股，恰好是許多高股息ETF的核心持股，這也解釋了為何過去被認為績效落後的復華台灣科技優息（00929）、野村趨勢動能高息（00944）等高股息ETF，近期股價能跟著水漲船高、屢創新高。

最後，股添樂呼籲投資人切勿因市場狂熱而陷入FOMO情緒。他寧可多留現金等待下一次5%到15%的市場修正再單筆加碼，平時則將多餘資金投入短天期美債或高利活存；投資是一場長期戰役，有規劃且謹慎地做好每一步決策，才是持盈保泰的關鍵。

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