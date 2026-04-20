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跟你想的不一樣！今年最強台股 ETF是它、逾六成績效甚至比正2還會漲

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
今年來漲幅超過五成的ETF。資料來源：CMoney 統計至4/17 單位% 高瑜君／製表
今年來漲幅超過五成的ETF。資料來源：CMoney 統計至4/17 單位% 高瑜君／製表

在AI產業持續擴張帶動下，台股維持高檔震盪格局，但資金明顯聚焦半導體與高效能運算（HPC）相關族群，帶動科技型ETF表現亮眼，其中，富邦臺灣半導體（00892）更繳出超過64%的績效，今年漲幅更勝槓桿ETF，顯示在AI長期趨勢驅動下，聚焦產業核心的投資策略具備放大報酬的潛力。

統計至4月17日，今年以來台股ETF前11強交出超過五成的亮眼表現，依序為富邦台灣半導體64.81%、元大富櫃50的58.56%、元大台灣50正2的55.09%、群益臺灣加權正2的54.95%、國泰臺灣加權正2的54.74%、主動群益科技創新54.07%、富邦臺灣加權正2的53.85%、中信上櫃ESG 30的53.24%、野村臺灣新科技50的53.01%、兆豐台灣晶圓製造51.6%、主動統一台股增長51.48%。

以投資的主軸來看，今年由科技主題、主動式、中小型股、槓桿型領跑，其中，富邦台灣半導體、元大富櫃50和主動群益科技創新都繳出媲美槓桿的亮眼表現。

近期市場利多齊聚，包括中東地緣政治風險降溫、資金回流風險性資產，以及台積電法說釋出優於預期的展望，進一步強化投資信心。外資於短時間內大舉回補台股，推升加權指數強勢反彈，盤面主軸重新回到AI供應鏈。

富邦台灣半導體經理人陳双吉表示，AI算力需求持續爆發，推動先進製程、先進封裝及高速傳輸規格全面升級，矽智財（IP）產業快速崛起，正式成為半導體價值鏈關鍵環節。同時，測試介面與半導體設備族群在AI/HPC需求與產能擴張帶動下，營運動能明顯增強，成為支撐整體產業成長的重要推手。

富邦台灣半導體的特色之一在於其投資策略並未隨監管鬆綁而大幅提高單一權值股比重，而是維持分散布局，強調不僅依賴龍頭企業，更著重具成長潛力的供應鏈公司。此舉使其在AI浪潮中，不僅參與龍頭成長，更能掌握中上游關鍵技術環節的超額報酬機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00892富邦台灣半導體

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