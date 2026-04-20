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不只台積電好賺！詹璇依點名台達電與台光電…推這招：主動式ETF掌握最強潛力股

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依建議，若想掌握台積電以外的強勢個股或熱門題材，投資人可透過主動式ETF讓專業經理人靈活操盤，捕捉市場潛力股並爭取超額報酬。中央社
財經主持人詹璇依建議，若想掌握台積電以外的強勢個股或熱門題材，投資人可透過主動式ETF讓專業經理人靈活操盤，捕捉市場潛力股並爭取超額報酬。中央社

財經主持人詹璇依在影音中探討台積電（2330）之外的投資選擇。她表示近期台股大盤雖然看似由台積電主導，但市場上其實仍有許多強勢標的，例如台達電（2308）與台光電（2383），且台股目前不僅有千金股，甚至還誕生了萬金股。

針對投資人若想尋找台積電以外的強勢個股，或是看好近期被動元件與光通訊等題材卻不知如何下手，詹璇依建議可以直接投資主動式ETF

她指出主動式ETF的優勢在於專業經理人會協助挑選標的，透過靈活選股與隨時替換持股的機動性，甚至有機會幫投資人發掘並佈局相對低位階的潛力股。

詹璇依進一步說明，投資人無須為了選股而煩惱，相較於被動式ETF受限於指數規則可能無法即時買到當下最強勢的股票，投資主動式ETF透過經理人操盤，不僅更有機會掌握市場當下的強勢標的，還能進一步爭取超額報酬的機會。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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詹璇依 基金小姐姐

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