00981A爆量噴漲創掛牌新高…信仰不足請儲值？當心「溢價」雙重損失

台股主動式ETF霸主主動統一台股增長（00981A）今日再度展現驚人氣勢，盤中最高衝上26.58元締造掛牌新猷。截至上午11點50分，市價來到26.31元，漲幅達4.82%，成交量更狂飆突破45萬張，直接超車聯電成為台股人氣王。

亮眼表現讓PTT股板嗨翻天，鄉民紛紛狂刷「又是00981A持續佔據版面的一天」、「達哥要超車GG了，00981A噴爛」。根據統計，目前00981A受益人數逼近50萬大關，若投資人從10元發行價長抱至今，單張潛在獲利已飆破1.6萬元。

不過在股價狂飆的背後，投資人必須留意潛在的溢價風險。根據統一投信官網最新即時數據，00981A的預估淨值為25.84元，對比市價26.31元，溢價幅度達1.82%。雖然這低於部分投資人以昨收淨值估算的5%誤差，但就ETF投資常理而言，合理的折溢價空間通常落在0.1%至0.5%之間，一旦突破1%就該提高警覺。

目前1.82%的溢價意味著買盤過度踴躍，投資人等於先多付了進場成本，隨之而來的套牢風險也大幅攀升。

針對00981A的強勢演出，市場專家分析指出，近期主動式ETF績效能大舉戰勝大盤，關鍵在於經理人精準重倉強勢權值股。

以00981A為例，受惠於台達電等大型股近期股價狂噴創高，加上台股千金股數量大增，主動式產品能靈活調高AI領頭羊與績優高價股的配置比重，這些火車頭標的自然成為推升ETF淨值飆漲的核心動力。然而專家也示警，從技術面觀察，00981A目前確實已步入過熱區間。

專家進一步說明，股價過熱往往伴隨軋空力道，00981A前一個交易日才剛爆出逾50萬張歷史天量，今日上午又迅速湧入超過45萬張買單，顯見市場追價情緒陷入沸騰。

雖然當前線型仍維持滾量上攻的多頭格局，但在溢價幅度已經擴大的客觀事實下，專家強烈建議空手投資人應堅守不追高、拉回找買點的操作紀律，切勿在此刻盲目追價，以免面臨溢價收斂與股價回檔的雙重損失。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。