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若重押00981A、00988A或正二資產增幅肯定攀升一大步！他靠市值型ETF賺進一台Model3：已相當滿意

聯合新聞網／ 存股方程式
看別人買00981A大賺很焦慮？達人勸退盲目追高，強調達到自己的目標報酬率就好。記者余承翰／攝影
看別人買00981A大賺很焦慮？達人勸退盲目追高，強調達到自己的目標報酬率就好。記者余承翰／攝影

近期台股大盤像是不回頭的列車，持續刷新歷史新高。看著指數數字不斷跳動，許多投資人的FOMO情緒再次被點燃，話題往往圍繞在：「你今年的報酬率多少？」、「哪檔科技或主動型ETF漲幅又贏過大盤了！」在這樣的氛圍下，我們很容易陷入一種焦慮：「我的投資組合報酬率這麼低，是否該大幅度調整？」

如果您和版主一樣，以市值型ETF為核心資產（佔資產比重超過50%），那麼您獲取的平均報酬應會相當貼近大盤。這種策略雖然穩定，但在股市瘋狂的時期，難免會被某些半導體、AI 題材、主動型與槓桿型ETF狠甩在後。看著別人手中的標的翻倍成長，回頭看自己的資產組合，心裡難免有些不是滋味。於是有人將自己原本設定的報酬率目標拋諸腦後，開始盲目追求市面上短線表現最強的標的。

然而，盲目追求最強，往往會讓我們在不知不覺中承擔了無法負荷的風險，「最強的報酬率」往往也伴隨著「最強的波動」。那些勝過大盤的標的，在市場修正時，回檔的幅度也可能遠超你的心理負荷。投資最大的敵人從來不是大盤，而是我們自己的貪婪與恐懼。當大盤刷新高點時，與其去比較誰賺得多，不如回頭檢視：我的配置是否達成原本設定的「目標報酬率」？我的配置是否能讓我在市場轉向時依然優雅？

每個投資人適合的「目標報酬率」不盡相同。有些人追求 AI 產業的爆發力，因為他們年輕、耐震；有些人則堅持穩定領息或貼近大盤，因為他們追求的是資產的平穩增長。也就是說，並沒有一個「目標報酬率」適合所有投資人，還是要依據客觀情況適度調整。如果您現在的投資組合報酬率有達到設定的目標，還有什麼不滿意的呢？實在不需要為了強求「最強報酬率」，而打亂原有的投資節奏。

今年截至目前為止，版主的報酬率相當貼近大盤，股票資產總值約增加一台 Tesla Model 3，相當滿意。如果版主今年重押的是主動統一台股增長（00981A）、主動統一全球創新（00988A）、或正二，資產增幅肯定再往上攀升一大步，但版主完全沒持有前述3檔，因為版主已經達成了適合自己的「目標報酬率」，並不會想胡亂更換標的、打亂投資節奏，只為了強求「最強報酬率」。

投資是為了過更好的生活，而不是為了贏過所有人。 穩健地朝著自己設定的目標前進，適合自己的報酬率，就是最理想的報酬率。

◎感謝 存股方程式 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00988A統一全球創新主動式ETF 大盤 報酬率 台股

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