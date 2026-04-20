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00981A強得可怕！達人揭主動ETF長期恐輸大盤3致命傷：有幫媽配置她笑得合不攏嘴
可以這麼幸福嗎？
股票資產又創新高！
慶幸自己生在台灣，見證股票瘋狂上漲的榮景！
對了！
主動統一台股增長（00981A）真的強得可怕，雖然主動型ETF根據研究，長期而言，會輸給指數型ETF，原因很多：
主動型ETF經理人有可能因為升遷轉職而換人
主動型ETF很吃經理人操盤功力，若是經理人換人了，很難確保該檔ETF績效可以繼續維持。
股票市場是效率市場
主動型ETF目的在於打敗大盤，獲取超額報酬（Alpha），但股票市場是個有效率的市場（股票價格已經充分反映市場資訊），很難透過價格發現，找到其他經理人沒注意到的價格錯誤。
主動型ETF規模擴大勢必會增加購買權值股
主動型ETF績效好，勢必會吸引更多人申購，規模擴大下，資金量體變大，迫使經理人必須轉向購買權值股，久而久之，績效會貼近指數型ETF，加上主動型ETF的費用率較高，很可能會讓它的績效變差。
但，我個人對於主動／被動沒有特別偏見，對投資人而言，只要能夠賺錢就是好的商品。
我有幫我媽配置00981A...
她看對帳單笑得合不攏嘴...
◎感謝 蝦子維大力 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
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