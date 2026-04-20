4月主動式ETF規模激增 這檔成長率最大、超過一倍

4月台灣整體ETF規模加速飆增逾7,000億元，最新規模達8.9兆元。人氣最熱的主動式ETF成為4月規模成長主力，根據CMoney資料統計，模模成長率第一名為主動第一金台股優（00994A），4月規模翻倍，成長率達104.5%；模模增加金額第一名為主動統一台股增長（00981A），4月規模增加536.41億元，成長率達53.7%；此外，兩檔海外ETF規模成長率入榜，包括主動主動統一全球創新（00988A）及第一金太空衛星（00910）)規模分別成長59.4%及31.9%，受惠強勁漲勢所驅動。

法人分析，4月ETF規模成長標的以主動型為主，包括台股主動式ETF及海外主動式ETF，這些主動ETF都以強勢漲幅驅動投資人參與熱情；此外，部份被動式ETF入榜，因4月公布配息，投資人參與配息意願大幅提升；主題型ETF表現最亮眼則是連續多年行情領頭羊的太空衛星投資主題。

4月規模成長率第一名的主動第一金台股優經理人張正中指出，台股指數甩開美伊戰爭的壓抑影響，市場直接押注AI產業續揚行情，後續宜關注AI應用進度，帶動訂單動能、毛利率及資本支出持續上修的能力等，AI及台積電供應鏈進入到規格升級、上修價格等新局面，CSP廠商資本支出持續大幅成長，挹注AI供應鏈獲利持續上修，今年台灣AI相關企業獲利年增率都超過三成以上，AI 趨勢具備成長延展性，是台股行情具備攻擊力的重要支撐。

主題式海外ETF唯一入榜標的，第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，全球衛星需求激增、低軌衛星LEO技術突破等，加上今年中前SpaceX預估將進行高達750億美元的上市IPO案，太空衛星產業在成熟化發展過程中，商業訂單與政訂單的穩健度持續提升，此外，近期AI半導體與太空模組的運用合作等，提升太空邊緣運算的AI處理能力，帶動政府國防及商業探勘等，有助股價後市成長想像空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。