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一堆主動式ETF績效大勝0050…散戶只配拿跟大盤同樣報酬？他轟指數教徒：永遠活在自己世界

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
近期主動式ETF績效已大幅超越0050，並點破死守教條者往往因缺乏實戰磨練，反而在遇上大震盪時最容易抱不住持股。記者陳正興／攝影
近期主動式ETF績效已大幅超越0050，並點破死守教條者往往因缺乏實戰磨練，反而在遇上大震盪時最容易抱不住持股。記者陳正興／攝影

最近一年，一大堆被動式ETF，和最近半年，一大堆主動式ETF績效大勝元大台灣50（0050），但我還是看到一大堆指數教教徒一直呼籲大眾...

你只配拿到大盤的平庸報酬率，如果你敢去看那些績效超過0050的ETF ，長期統計數據證明你最後還是會輸給大盤

指數教徒長期勸大家「你非常平庸，你不能追求卓越，你不配，因為你沒讀書」，然後除了否定一般人拿到Alpha的可能性，同時也拼命攻擊高股息領息者是左手配右手。

多可悲的指數教徒，永遠活在自己的世界，渾然不知現在的科技高息ETF都是光速填息，根本沒有什麼左手配右手。

多可悲的指數教徒，永遠活在自己的世界，渾然不知相信你們的說法乖乖投資指數的投資人由於沒有經歷過自己選股的磨練，很容易退化變成股市震盪時最先抱不住的那一群，所謂的永遠上漲的20年大盤統計數據，從來不屬於廣大的指數教眾，只屬於精美的掛圖。

散戶不能拿到Alpha？以前似乎是的，現在則存疑，畢竟，現在的主動式ETF年化報酬率倍數於0050，雖然，沒錯，它還需要更長時間的驗證，但，投資絕對不是只能一成不變死抓教條，以及不奉行指數教條就的人，就被你們一缸子貼上「沒讀書」但的標籤那麼粗暴。

◎感謝 都明白的存股筆記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 大盤 ETF 指數化投資

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