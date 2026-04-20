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台股ETF近月漲幅冠軍逾26% 原來是買了這些飆股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一個月漲幅績效前十強的台股ETF(資料來源：CMoney)
近一個月漲幅績效前十強的台股ETF(資料來源：CMoney)

據統計，近月績效前十強的台股ETF報酬率皆逾18%，皆為加權指數一倍以上，前三強更皆大漲逾25%，其中，台新臺灣優勢成長主動式ETF（00987A）是唯一近一個月大漲逾26%，榮登近一個月台股ETF漲幅冠軍。

據台新投信官網顯示，00987A前十大成份股為：台積電（2330）、台燿、旺矽、奇鋐、貿聯、雍智科技、創意、致茂、台光電及台達電，皆是今年來的強勢股，尤其更是近一個月以來帶動大盤勁揚的領頭羊，推升00987A創下亮眼的績效表現。

00987A經理人魏永祥表示，整體而言，戰事發展與油價表現等消息面將持續影響全球股市，在變數未消除前，預期台股將呈現大幅震盪的格局。一旦變數消除，市場焦點將回歸產業基本面，AI仍是引領台股企業獲利持續成長的領頭羊，可利用短線的急跌分批逢低布局。

操作上，首選台股主動式ETF，運用經理人主動選股策略，掌握一籃子強勢股漲升行情，看好成長趨勢向上的產業，包括三大方向：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB/CCL/銅箔、switch等；二、先進製程受惠股：三、設備、材料、廠務等；四、漲價概念股等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00987A主動台新優勢成長

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