安聯投信：掌握第2、3季除權息旺季的潛在收息機會

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股漲勢暫歇，主要受到重要法說會後短線獲利了結賣壓影響，以及市場情緒在修正部分預期過高的部分。但實際上，重要法說結果仍正向，基本面展望依然強勁，盤面呈現類股輪動，市場焦點仍集中在AI供應鏈，台股短線拉回並無礙偏多格局。

蕭惠中表示，重要法說會再次確認AI成長趨勢，相關產業鏈後市持續看好。隨著美國科技股財報將陸續公布，亦將成為市場關注的焦點。題材上，功率半導體族群、PCB及上游材料股，半導體設備、AI材料與矽光子族群，以及成熟製程漲價題材等，均為盤面的焦點。

展望後市，蕭惠中表示，市場情緒看好中東局勢最壞情況已過，投資人焦點再度聚焦基本面，而從企業獲利與產業基本面觀察，整體趨勢仍偏正向。根據安聯台股投資團隊預估2026年台股整體企業獲利成長率達33% ，動能更勝年。其中，電子類股依然獲利強勁成長，金融與傳產受惠低基期回升，整體股市結構更健康，台股多頭格局延續。

對於追求成長動能的投資人而言，安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，觀察產業面，AI實質需求仍在擴大，雲端服務業者等大型科技公司持續上修資本支出，且往往超出市場預期，各國政府也積極推動主權AI，加上新一代AI伺服器架構導入，規格提升使產業鏈價值同步放大，創造台灣更多機會，後市仍值得期待。

00984A安聯台灣高息成長主動式ETF經理人廖本隆表示，面對市場波動度持續拉大，加上類股輪動週期縮短，配置更需要置入主動與多策略的因子，現階段可留意其核心高股息策略及超額報酬策略配置比重，可逐步加碼核心高股息策略，以掌握第2及第3季除權息旺季的潛在收息機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。