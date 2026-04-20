快訊

小S自責發起「大S最後日本旅行」 淚崩：早知就聽S媽的話

割頸案再掀怒火！YT曝「乾哥妹個資」破百萬流量 Cheap開轟1事

2台人墜機命喪阿蘇火山 日擬出動1特殊機具闖火口找回遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

只買0050指數投資已落伍主動ETF才是新趨勢？Ffaarr破迷思：主動基金的歷史比0050還久

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
針對市場上指稱主動ETF將取代0050的新趨勢說法，達人直言其為新瓶裝舊酒，並建議投資人應遮蔽近期績效來審視真實買進理由，避免盲目追高淪為靠運氣投資的盲從者。本報系資料照
針對市場上指稱主動ETF將取代0050的新趨勢說法，達人直言其為新瓶裝舊酒，並建議投資人應遮蔽近期績效來審視真實買進理由，避免盲目追高淪為靠運氣投資的盲從者。本報系資料照

最近支持主動ETF的言論中，最有趣的一種論點，就是說，現在只買元大台灣50（0050）， 指數投資已經落伍了，主動ETF才是新趨勢。

會講出這種論點的，大概就是連主動基金的歷史比0050還久都不知道...

假如你認同新瓶裝舊酒的主動ETF比追蹤指數要好，那應該是10年前20年甚至30年前就該買主動基金，0050從來都不該考慮，而不是現在才來說什麼新趨勢。

不是說主動ETF一定不好，而是你的買入的理由是什麼？是真的了解它的優缺點，真的了解你買的基金的操作方式獲利模式？還是只看最近績效好就想買？

有個很簡單的測試方法，請把你想買的主動ETF的最近績效遮起來，假裝自己不知道或假設績效很差，然後問自己為什麼要買它，如果還是能找到讓自己買的合理理由，那就很好，不然，那就跟在ARKK（註*）績效爆衝的時候開始買的人差不多，當然結果好壞不知道，就看運氣好壞而已。

編按：ARKK是一檔鎖定顛覆性創新企業的「主動式ETF」，其投資版圖涵蓋科技、基因與金融科技等新興領域

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

保守與積極型投資人怎麼存？不敗教主推「00878+00922」黃金組合…用股息養市值股

存0056跟做台積電波段大不同！看懂「殖利率」與「賺價差」的核心差異

00878重返24元！存股哥預估本季配息上看0.47元：去年一堆人說股價回不到23塊

每月3萬存股買房！全押0050大賺近千萬…為何「只看報酬率」不一定對？

相關新聞

若重押00981A、00988A或正二資產增幅肯定攀升一大步！他靠市值型ETF賺進一台Model3：已相當滿意

台股大盤持續創新高，投資人焦慮報酬率表現。專家提醒，盲目追求短線標的可能增高風險。版主滿意穩健收益，並強調設定適合自己的目標報酬率才是關鍵。

00981A強得可怕！達人揭主動ETF長期恐輸大盤3致命傷：有幫媽配置她笑得合不攏嘴

主動型ETF00981A近期表現強勁，但專家指出，長期來看，主動ETF可能因經理人更替、效率市場特性及資金規模擴大等因素，難以持續超越指數型ETF。投資人需審慎評估。

一堆主動式ETF績效大勝0050…散戶只配拿跟大盤同樣報酬？他轟指數教徒：永遠活在自己世界

主動式ETF近期表現遠勝0050，但指數教徒仍否定散戶獲得超額報酬的可能性。批評者指出，這一思維限制了投資者的潛力，並讓未經選股磨練的投資者在市場波動中更易受挫。投資不應拘泥於教條，應接受新興策略。

只買0050指數投資已落伍主動ETF才是新趨勢？Ffaarr破迷思：主動基金的歷史比0050還久

主動ETF是否真的成為新趨勢，引發熱議。有觀點認為，指數投資如元大台灣50（0050）已過時。然而，事實上主動基金的歷史更長，選擇投資需基於深入理解，不可僅因短期績效誘導。

00878成功填息！存股達人讚「薯條加大的底氣」：不必短期暴富長久就好

國泰永續高股息（00878）這次也成功快速填息！證明162萬人的選擇沒有錯。今天台股下跌，00878卻逆勢上漲完成填息！愛了！愛了！這就是為什麼高股息ETF總是讓人很放心。 台灣目前有超過162萬人，願意把錢放在00878，讓我更確定，買高股息，買的是晚上睡得著、睡得香！ 00878在2020年成立，成立了2108天，是老牌的ETF，經的過時間的考驗。而它爬上台股ETF受益人數第2名，一定是做對了什麼。

00403A與00981A統一雙王牌經理人出擊！操盤手歷史績效大PK…近8個月這檔勝出

統一投信推出的兩檔ETF：00981A近期表現亮眼，年化報酬率達38.71%；新檔00403A預計5月上市，聚焦50大企業，年化報酬率為36.47%。兩者選股邏輯及風格各異，適合不同風險偏好的投資人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。