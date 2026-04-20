只買0050指數投資已落伍主動ETF才是新趨勢？Ffaarr破迷思：主動基金的歷史比0050還久

最近支持主動ETF的言論中，最有趣的一種論點，就是說，現在只買元大台灣50（0050）， 指數投資已經落伍了，主動ETF才是新趨勢。

會講出這種論點的，大概就是連主動基金的歷史比0050還久都不知道...

假如你認同新瓶裝舊酒的主動ETF比追蹤指數要好，那應該是10年前20年甚至30年前就該買主動基金，0050從來都不該考慮，而不是現在才來說什麼新趨勢。

不是說主動ETF一定不好，而是你的買入的理由是什麼？是真的了解它的優缺點，真的了解你買的基金的操作方式獲利模式？還是只看最近績效好就想買？

有個很簡單的測試方法，請把你想買的主動ETF的最近績效遮起來，假裝自己不知道或假設績效很差，然後問自己為什麼要買它，如果還是能找到讓自己買的合理理由，那就很好，不然，那就跟在ARKK（註*）績效爆衝的時候開始買的人差不多，當然結果好壞不知道，就看運氣好壞而已。

編按：ARKK是一檔鎖定顛覆性創新企業的「主動式ETF」，其投資版圖涵蓋科技、基因與金融科技等新興領域

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