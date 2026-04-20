00403A與00981A統一雙王牌經理人出擊！操盤手歷史績效大PK…近8個月這檔勝出

「棒棒的理財失控週記」在影音中比較統一投信兩檔產品，分別是已掛牌的主動統一台股增長（00981A），以及預計在5月初掛牌上市的統一台股升級50（00403A）；內容指出00981A近期表現亮眼，也讓即將登場的00403A備受市場關注，兩檔同門產品在選股邏輯、操作風格與投資定位上各有差異，投資人可依自身風險屬性與偏好選擇。

影片中提到，00981A近期股價表現強勢，也帶動市場對主動式ETF的關注升溫，棒棒指出，

00981A操盤手來自統一奔騰基金，若以過去五年表現來看，其年化報酬率達38.71%。而統一投信在00981A之後，再推出第二檔主動式ETF 00403A，背後操盤手則來自統一台灣動力基金，近五年年化報酬率也有36.47%，與前者差距不大。

針對00403A的產品設計，影片整理指出，該檔ETF發行價為10元，主打以台股市值前50大企業為核心，同時納入市值51至200名之間、具成長潛力的中大型企業，採取「升級」選股策略。

其投資邏輯並非單純依照市值大小配置，而是由經理人主動剔除競爭力下滑、獲利成長衰退的個股，只保留相對具上漲動能的標的。

00403A半導體占比達45.5%，若再加計其他電子零組件，整體科技產業比重超過九成，反映經理人高度看好台灣在全球半導體與AI供應鏈中的地位。

比較00403A與00981A的差異。

在選股邏輯上，00403A聚焦大型權值股的優化與升級，風格偏向穩中求進；00981A則更偏向追求高成長與高爆發力，適合希望追求績效極大化的積極型投資人。

其次，00403A具備單一持股最高可達30%的優勢，不受一般基金10%上限限制，當個股強勢上漲時，可望保留更多獲利空間；若市場出現劇烈波動，經理人也能更快速調整部位。

此外，00403A原則上固定持有50檔股票，00981A則在持股數量上更具彈性，強調從較大的選股池中挑選最具潛力的標的。

在經理人風格部分，影片指出，00403A的經理人張哲偉過去管理統一台灣動力基金，投資風格偏向穩中求勝，較著重從大型權值股中尋找兼具動能與品質的標的；00981A的經理人則來自統一奔騰基金，操作風格相對更具攻擊性，擅長在科技產業中尋找高成長股，力拚在較短時間內創造超額報酬。

若從歷史績效來看，統一奔騰基金自2021年起的長時間區間表現略勝台灣動力基金，不過若拉近到近8個月波段，則由台灣動力基金表現超車。

00403A以市值前50大企業為核心，搭配主動篩選與中大型黑馬股布局，適合偏好穩健、希望優化大盤表現的投資人； 至於00981A則更著重成長性與選股爆發力，對看重經理人操作彈性、想掌握更多中型成長股機會的投資人來說，會是相對靈活的選擇。

兩檔產品雖然皆受惠於AI、半導體等市場主流趨勢，但在持股邏輯與風格定位上仍有明顯區隔。

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