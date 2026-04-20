00878成功填息！存股達人讚「薯條加大的底氣」：不必短期暴富長久就好

＊原文時間4月17日。

國泰永續高股息（00878）這次也成功快速填息！證明162萬人的選擇沒有錯。

今天台股下跌，00878卻逆勢上漲完成填息！愛了！愛了！這就是為什麼高股息ETF總是讓人很放心。

台灣目前有超過162萬人，願意把錢放在00878，讓我更確定，買高股息，買的是晚上睡得著、睡得香！

00878在2020年成立，成立了2108天，是老牌的ETF，經的過時間的考驗。而它爬上台股ETF受益人數第2名，一定是做對了什麼。

第一，選股邏輯重「穩定」而非「追高」：股利分數有75%權重看的是「過去三年」平均殖利率，不會因為某間公司，今年突然大賺就選進來，所以成分股的配息穩定性很高。

第二，排除景氣循環股：像航運那種一年爆賺、隔年腰斬的類型，在00878的選股邏輯裡會被排除掉，這讓它在空頭時相對抗跌。

第三，台股ETF首創季配息：00878是台股第一檔推出季配息的ETF，每季穩穩配、穩穩填，掛牌至今從未中斷過配息，對需要現金流的人來說，容易掌控。

第四，ESG篩選多了一層保護：成分股要通過MSCI的ESG評級門檻，幫投資人先踢掉治理有疑慮的公司，等於多了一層基本篩選，長期持有更安心。

說真的，我們心底深處，可能沒有想要當下一個少年股神，更不想買每天像坐雲霄飛車似的高波動股票！

多數人真正在乎的，還是下個月的房貸，或者是去麥當勞點餐時，能說出「薯條加大」的勇氣，所以，真金白銀想換取的，單純是一份對生活的「掌控感」，長長久久地留在市場裡，才是我們投資最真實的財富。

再次恭喜所有00878的持有者，又一次穩穩填息囉！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。