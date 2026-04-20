買0050不如選它們？00981A、00987A、00992A漲幅全衝破40％…空頭才是真考驗

AI熱潮持續，台股牛氣沖天、大盤屢創新高，近日更漲破3萬7,000點大關紀錄！台股究竟有多狂？光是今年來4個半月左右（2025.12.31～2026.04.17，皆以收盤價計算），大盤就漲了將近8000點、非常驚人。

大盤漲勢如此驚人，元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等市值型ETF股價自然也跟著水漲船高、漲勢也是不容小覷，這倒是不難想見。不過令人好奇的是，在主動式ETF發行狂潮、市場持續走多之下，主動式ETF是不是「真有料」？畢竟每一檔主動式ETF募集時宣傳都說得天花亂墜，實際上又有多少檔能繳出比被動式ETF更亮眼的表現嗎？

大多頭之下 主動式ETF誰最強？

截至資料時間（4月17日）止，國內上市櫃中已掛牌的股票型主動式ETF一共來到14檔。

為了顧及公平性，績效區間以今年以來（2025.12.31～2026.04.17）的報酬做為比較，也就是未於去年年底前掛牌的主動式ETF都不列入比較，這樣篩選後就會只剩下8檔。

而在績效的比較上，除了主動式ETF的績效檢視外，當然也要把具代表性的台股市值ETF 0050給一併列入做觀察。

0050漲勢凶猛我想自然也不用多作解釋，自去年年中分割後47.16元，截至去年年底漲至65.6元，截至今年4月17日收盤更飆漲到84.15元，分割後不到一年的時間漲了將近1倍之多，今年來報酬成績約為28.28%。

不過若是攤開今年來的報酬數字，恐怕讓人非常吃驚！8檔主動式ETF中，居然有多達7檔今年來漲幅都超過0050！尤其是績效排行前3名的主動群益科技創新（00992A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動統一台股增長（00981A）都漲幅在40%以上，若從客觀的數字來看，台股主動式ETF似乎真的能用「很有料」來形容。

主動式ETF VS 0050今年來績效大比拚

績效排行 名稱 掛牌日期 今年來績效 1 主動群益科技創新（00992A） 2025.12.30 54.07% 2 主動台新優勢成長（00987A） 2025.12.30 49.46% 3 主動統一台股增長（00981A） 2025.05.27 48.43% 4 主動復華未來50（00991A） 2025.12.18 39.92% 5 主動野村台灣50（00985A） 2025.07.21 36.02% 6 主動群益台灣強棒（00982A） 2025.05.22 34.63% 7 主動野村臺灣優選（00980A） 2025.05.05 31.65% 8 元大台灣50（0050） 2003.06.30 28.28% 9 主動安聯台灣高息（00984A） 2025.07.14 27.62% 註：今年來為2025.12.31~2026.04.17，皆以收盤價計算、不含息

資料來源： XQ 全球贏家

整理：謝宜孝

不過目前國內掛牌的主動式ETF都不足一年，尚無法「以主動式ETF長期表現比被動式ETF更強」作結，再加上主動式ETF很依賴背後的經理人與團隊的操盤功力，短期表現強勁，也無法保證未來績效能夠持續亮眼。

最後，筆者認為，主動式ETF的真正考驗，應該會是熊市時的表現，畢竟在大崩跌、市場殺聲隆隆的氛圍下，這些主動式ETF若能展現出「多頭時跟漲、空頭時抗跌」的特性，那麼背後團隊的操盤功力，自然也就高下立判、不辯自明。

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