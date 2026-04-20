0050績效近1年被多檔主動基金碾壓？Ffaarr：特定年分表現特別好屬正常現象

最近一年（2025年4月-2026年3月），台股主動基金表現相當好，以一般型基金來說，大多數基金都贏大盤或元大台灣50（0050）。

但之前講過，特定年分主動基金表現特別好屬正常現象。

2016年3月時，共有81支台股一般型基金。

到2026年3月的時候，10年績效贏0050的有35支，其他就是輸0050或被合併清算的，勝率有43%其實表現還蠻不錯。

但這是過去一年表現特別好，才帶來這樣的10年結果結果，如果用2025年3月的數據，過去10年主動基績效對0050的勝率就只剩20%左右了。