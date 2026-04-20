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0050績效近1年被多檔主動基金碾壓？Ffaarr：特定年分表現特別好屬正常現象

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
10年長線數據分析指出，台股主動型基金近1年的強勢表現恐為短期現象，若拉長時間來看，多數主動基金的績效仍難以穩定擊敗0050等大盤指數ETF。記者余承翰／攝影
10年長線數據分析指出，台股主動型基金近1年的強勢表現恐為短期現象，若拉長時間來看，多數主動基金的績效仍難以穩定擊敗0050等大盤指數ETF。記者余承翰／攝影

最近一年（2025年4月-2026年3月），台股主動基金表現相當好，以一般型基金來說，大多數基金都贏大盤或元大台灣50（0050）。

但之前講過，特定年分主動基金表現特別好屬正常現象

但如果放長期看，還是多數基金都輸大盤。就以10年績效來看。

2016年3月時，共有81支台股一般型基金。

到2026年3月的時候，10年績效贏0050的有35支，其他就是輸0050或被合併清算的，勝率有43%其實表現還蠻不錯。

但這是過去一年表現特別好，才帶來這樣的10年結果結果，如果用2025年3月的數據，過去10年主動基績效對0050的勝率就只剩20%左右了。

那接下來一年，十年，又會是怎樣的結果？不知道。但長期多數主動基金輸的狀況應該還是很難改變。

註：常常我列一般型基金的資料就會有人說要把科技型也加進來，但科技型基金就該跟科技型比，就算不跟績效超高的富邦科技（0052）比。也至少要跟元大電子（0053）比，這樣比下來近來指數ETF的勝率都會更高。不過就像之前講過的Dunn’s Law，在科技股表現好的時候，主動基金落後科技股指數比例增加是正常。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 台股

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