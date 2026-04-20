每月3萬存股買房！全押0050大賺近千萬…為何「只看報酬率」不一定對？
存股買房的考量
投資其實都是要回扣你的需求再決定怎麼配置，不懂的人往往只會覺得什麼報酬最好就怎麼配。
但事實上你得要承擔的考驗往往超出你的想像。
譬如說某B八年前決定要存錢買房，每個月存三萬去買元大台灣50（0050）。
但某A卻決定每個月的三萬是50%買0050、50%買中短期美債各一半。並且每年做一次比例再平衡。
到了今天那個全買0050的某B現在手上有962萬的0050，但某A只有575萬。看來選擇全下0050才是正確決定。
可是你知道這八年來某B會經歷什麼考驗嗎？他會在2022年底看著帳面下跌近19%。
但是某A在同一時期最多只跌掉4%，你覺得這兩個人在當下的心態會有多大不同。
你說這又沒什麼，反正還是繼續存啊！撐過去就好了。
可是當你存這筆錢是有目的性而不單純是閒錢投資，那你的心態就會有不小變化。
那你可能會想，沒關係我已經知道all in 0050的波動就是比較大，那我抓個20%可以吧！
看來現在開始存錢到0050，八年後就有機會買房了！
但問題來了，你有看到那個資產累積過程嗎？
某B在過去這一年資產整整增加了一倍。扣掉過去這一年，某B的資產總報酬率也才不過72%。
如果某B是在一年前要買房，其實也才比某A多83萬的資本而已。
萬一在過去這一年0050沒有大漲，你覺得全押0050真的比較好嗎？
然後我們可以再想想。
如果你現在選擇使用all in 0050這個配置，那麼萬一八年後你要買房的當下遇到資產少了20%，你會選擇賣股買房嗎？
如果另外一個人選用某A的策略，在八年後他的投資只少了4~5%，他會不會比你更有底氣出手？
所以為什麼一般人在做投資跟機構法人不一樣。
因為他們追求的是報酬率，而一般人做投資為了滿足你的所需。
所以不能只是單純看怎麼配置的報酬率高就選擇這樣做，你要再想想現實人生會面臨什麼問題。
◎感謝 Jet Lee的投資隨筆 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。