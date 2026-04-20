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每月3萬存股買房！全押0050大賺近千萬…為何「只看報酬率」不一定對？

聯合新聞網／ Jet Lee的投資隨筆
受美股上週收紅，帶動台股今天開高走高，盤中最高上漲393點至30,681點，再刷新盤中歷史新高價位。終場台股加權指數收在30,558.86點，上漲269.9點，成交金額在5679.55億元。記者許正宏／攝影 許正宏
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存股買房的考量

投資其實都是要回扣你的需求再決定怎麼配置，不懂的人往往只會覺得什麼報酬最好就怎麼配。

但事實上你得要承擔的考驗往往超出你的想像。

譬如說某B八年前決定要存錢買房，每個月存三萬去買元大台灣50（0050）。

但某A卻決定每個月的三萬是50%買0050、50%買中短期美債各一半。並且每年做一次比例再平衡。

到了今天那個全買0050的某B現在手上有962萬的0050，但某A只有575萬。看來選擇全下0050才是正確決定。

可是你知道這八年來某B會經歷什麼考驗嗎？他會在2022年底看著帳面下跌近19%。

但是某A在同一時期最多只跌掉4%，你覺得這兩個人在當下的心態會有多大不同。

你說這又沒什麼，反正還是繼續存啊！撐過去就好了。

可是當你存這筆錢是有目的性而不單純是閒錢投資，那你的心態就會有不小變化。

那你可能會想，沒關係我已經知道all in 0050的波動就是比較大，那我抓個20%可以吧！

看來現在開始存錢到0050，八年後就有機會買房了！

但問題來了，你有看到那個資產累積過程嗎？

某B在過去這一年資產整整增加了一倍。扣掉過去這一年，某B的資產總報酬率也才不過72%。

如果某B是在一年前要買房，其實也才比某A多83萬的資本而已。

萬一在過去這一年0050沒有大漲，你覺得全押0050真的比較好嗎？

然後我們可以再想想。

如果你現在選擇使用all in 0050這個配置，那麼萬一八年後你要買房的當下遇到資產少了20%，你會選擇賣股買房嗎？

如果另外一個人選用某A的策略，在八年後他的投資只少了4~5%，他會不會比你更有底氣出手？

所以為什麼一般人在做投資跟機構法人不一樣。

因為他們追求的是報酬率，而一般人做投資為了滿足你的所需。

所以不能只是單純看怎麼配置的報酬率高就選擇這樣做，你要再想想現實人生會面臨什麼問題。

◎感謝 Jet Lee的投資隨筆 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 買房 存股

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