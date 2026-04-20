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存0056跟做台積電波段大不同！看懂「殖利率」與「賺價差」的核心差異
價高買進真的賺比較少嗎
價低買進真的賺比較多嗎
持有價格高低會影響殖利率高低
如果說是要比較股價漲幅其實是一樣的
假設在25元買進元大高股息（0056）跟在40元買進0056，持有參與除息，殖利率會不一樣，價格越低入手的人殖利率越高！這是不變的道理...
那假設今天只是要做波段，沒有考慮長期持有情況呢？
我在1000元買進台積電
我在2000元買進台積電
這兩種情況假設今天台積電漲了50元，其實獲利狀況都是一樣的！都是直接帳面多了50元，我想這樣講沒有問題吧？
其實想要做價差的人，明天開盤就能買進一定股數，然後就可以開始波段了，只要漲跌都能有事情做，當然比你必須控管好你自己進出量！別把股數賣光就好！
另外如果真的要等到自己設定價位才開始買進，誰知道那要等多久？我才不想要一直浪費在等待這件事情上...
◎感謝 買零股簡單過人生 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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